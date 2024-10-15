Могла ли Россия получить иранские дроны Shahed-101: чем эти БПЛА опасны (фото)

Ранее сообщалось, что Shahed-101 будут выпускать в "Алабуге", однако пока нет доказательств их серийного производства в РФ, отметили эксперты.

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В сети появилось фото сбитого российского ударного беспилотника, визуально напоминающего иранский Shahed-101, который ранее были замечены у йеменских хуситов и группировки "Хезболла". О том, могла ли Российская Федерация получить еще один образец дальнобойного БПЛА, рассказали эксперты портала Defence Express.

В издании обратили внимание на то, что британский портал Sky News еще в январе писал, что Тегеран передал РФ улучшенный вариант Shahed-101, который получил название Шахед-107". Заявленная дальность данного аппарата составляет до 1500 километров. Также сообщалось, что БПЛА может поражать системы типа M142 HIMARS или M270 MLRS.

БПЛА-камикадзе, визуально напоминающий Shahed-101 Фото: Соцсети

Тем временем другие источники писали о том, что в российской "Алабуге" (Республика Татарстан) собираются выпускать такие беспилотники под обозначением "101р". Сообщалось, что их дальность полета составляет до 1400 километров, дальность применения – до 600 километров, и дальность передачи видеосигнала – до 50 километров.

В издании также отметили, сославшись на данные израильского исследовательского центра ALMA, что дальность "Шахед-101" в комплектации от "Хезболлы" меет дальность полета не более 900 километров. По словам исследователей, Shahed-101 специально сконструирован для массового производства даже в кустарных условиях, даже если при этом страдают характеристики аппарата.

Характеристики Shahed-101 от ALMA Фото: ALMA

Авторы материала также отметили, что пока в открытом доступе есть только одно фото, которое позволяет говорить о наличии копии "Шахед-101" у ВС РФ. Поэтому на данный момент невозможно сказать, запустили ли россияне серийное производство таких аппаратов. По словам экспертов, упомянутый БПЛА можно назвать иранской копией или конкурентом для российского "Ланцета".

"Вполне может быть, что сейчас как раз происходит своеобразный "кастинг" по тому, на какой модели БПЛА-камикадзе для поля боя будут сосредотачиваться россияне – проверенный "Ланцет", или Shahed-101, он же 101Р", — заключили в издании.

Напомним, в сети появилось первое детальное изображение стартовой позиции российского "Шахеда", снятое в дневное время. Это фото позволяет более детально рассмотреть, как организованы площадки для запуска БПЛА, и объясняет, почему их сложно уничтожить на стартовом этапе.

Также сообщалось, что украинская команда волонтеров "Дикие Шершни", которая занимается созданием беспилотников, анонсировала серийное производство дронов для уничтожения "Шахедов".