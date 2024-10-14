В сети появились фото пусковых площадок Shahed в РФ: обозреватели заметили важный нюанс

По словам обозревателей, более перспективным вариантом являются атаки на склады с дронами, однако и здесь есть свои сложности: РФ маскирует эти объекты среди гражданской инфраструктуры, следуя тактике террористических организаций, таких как ХАМАС и "Хезболла".

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В сети появилось первое детальное изображение стартовой позиции российского дрона-камикадзе Shahed-136/131, снятое в дневное время. Это фото представляет особую ценность, так как позволяет более детально рассмотреть, как организованы площадки для запуска этих беспилотников, и объясняет, почему их сложно уничтожить на стартовом этапе. Об этом пишет Defense Express.

Как отмечают обозреватели, одной из причин, по которой БПЛА сложно сбить на старте, является компактность Shahed-136/131. Запуск осуществляется с треноги, установленной на небольшой бетонной плите, соизмеримой с размерами дрона, который имеет размах крыльев около 2 метров и длину фюзеляжа 3 метра. Эти относительно малые размеры делают их трудными целями для высокоточного оружия.

Стартовая позиция БПЛА Shahed Фото: Defense Express

Кроме того, можно предположить, что дроны прибывают на стартовую позицию уже заправленными и оснащенными боевыми частями, что снижает вероятность уничтожения путем детонации топлива или боезапаса на месте запуска. Это означает, что российские войска могут минимизировать риски повреждения своих объектов при попадании по пусковой площадке.

Важно отметить, что такие стартовые площадки часто находятся на расстоянии примерно 200 километров от украинской границы, что создает дополнительные трудности для их поражения. В результате более перспективным вариантом становится атака складов с дронами, однако и здесь есть свои сложности: Россия маскирует эти объекты среди гражданской инфраструктуры, следуя тактике террористических организаций, таких как ХАМАС и "Хезболла".

Раойны пусков БПЛА Shahed Фото: Defense Express

Напомним, СМИ писали, что около 95% российских "Шахедов" не достигают тех целей, на которые их запускают, и это несмотря на то, что РФ значительно увеличила производство этих беспилотников.

Напомним также, 10 октября украинская команда волонтеров "Дикие Шершни" анонсировала серийное производство дронов для уничтожения "Шахедов".