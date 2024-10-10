"Падают в Беларуси": СМИ объяснили, почему 95% "Шахедов" не поражают нужных им целей

Как говорится в статье, причинами низкой эффективности БПЛА могут быть улучшение работы украинской ПВО и низкая квалификация рабочих, которые производят дроны.

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Около 95% российских "Шахедов" не достигают тех целей, на которые их запускают, и это несмотря на то, что РФ значительно увеличила производство этих беспилотников. Об этом пишет Associated Press.

"Анализ около 2000 атак "Шахедов", задокументированных украинскими военными с 29 июля, проведенный AP, показывает, что почти 95% беспилотников не поражают видимых целей. Вместо этого они падают в реки и поля Украины, залетают в Латвию и падают на территории России или союзной Беларуси", — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что с начала полномасштабного вторжения до 2023 года по Украине было запущено почти 4 000 беспилотников. При этом за первые семь месяцев 2024-го Россия запустила почти вдвое больше.

Кроме того, Россия значительно увеличила количество беспилотников, которые она может запустить в Украину, однако их качество вызывает сомнения

Как указано в статье, некоторые эксперты считают, что причиной неисправностей являются производственные проблемы, связанные с неквалифицированной рабочей силой, поскольку на заводе в Алабуге в том числе работают рабочие из Африки.

В то же время, как пишет АР, до июля около 14% вражеских "Шахедов" поражали цели в Украине.

"Такой большой процент неудач может свидетельствовать об улучшении противовоздушной обороны Украины, но также он может быть связан с низкоквалифицированной рабочей силой, и "плохим мастерством", — отметил аналитик Института науки и международной безопасности в Вашингтоне Дэвид Олбрайт.

Кроме того, еще одним фактором низкой эффективности "шахедов" может быть то, что Россия использует так называемые "дроны-обманки", которые не несут взрывчатки.

"Москва может запускать такие беспилотники, чтобы перегрузить систему ПВО и заставить Украину тратить боеприпасы, позволяя другим БПЛА поражать цели", — говорится в материале.

Напомним, 10 октября украинская команда волонтеров "Дикие Шершни" анонсировала серийное производство дронов для уничтожения "Шахедов".

По данным Institute for Science and International Security, РФ нарастила масштабы производства и применения дронов типа "Шахед".