"Падають у Білорусі": ЗМІ пояснили, чому 95% "Шахедів" не уражають потрібних їм цілей

Як ідеться у статті, причинами низької ефективності БПЛА можуть бути покращення роботи української ППО та низька кваліфікація робітників, які виготовляють дрони.

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Близько 95% російських "Шахедів" не досягають тих цілей, на які їх запускають, і це попри те, що РФ значно збільшила виробництво таких безпілотників. Про це пише Associated Press.

"Аналіз близько 2000 атак "Шахедів", задокументованих українськими військовими з 29 липня, проведений AP, показує, що майже 95% безпілотників не вражають видимих цілей. Натомість вони падають у річки та поля України, залітають до Латвії і падають на території Росії або союзної Білорусі", — йдеться у матеріалі.

Журналісти уточнили, що від початку повномасштабного вторгнення до 2023 року по Україні було запущено майже 4 000 безпілотників. Водночас за перші сім місяців 2024-го Росія запустила майже вдвічі більше.

Крім того, РФ значно збільшила кількість безпілотників, які вона може запустити в Україну, проте їхня якість викликає сумніви

Як зазначено у статті, деякі експерти вважають, що причиною несправностей є виробничі проблеми, пов'язані з некваліфікованою робочою силою, оскільки на заводі в Алабузі працюють зокрема й робітники з Африки.

Водночас, як пише АР, до липня близько 14% ворожих "Шахедів" уражали цілі в Україні.

"Такий великий відсоток невдач може свідчити про поліпшення протиповітряної оборони України, водночас він може бути пов'язаний із низькокваліфікованою робочою силою і "поганою майстерністю", — зазначив аналітик Інституту науки і міжнародної безпеки у Вашингтоні Девід Олбрайт.

Крім того, ще одним чинником низької ефективності "Шахедів" може бути те, що Росія використовує так звані "дрони-обманки", які не несуть вибухівки.

"Москва може запускати такі безпілотники, щоб перевантажити систему ППО і змусити Україну витрачати боєприпаси, дозволяючи іншим БПЛА вражати цілі", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 10 жовтня українська команда волонтерів "Дикі Шершні" анонсувала серійне виробництво дронів для знищення "Шахедів".

За даними Institute for Science and International Security, РФ наростила масштаби виробництва і застосування дронів типу "Шахед".