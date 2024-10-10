ЗСУ знищуватимуть "Шахеди" дронами: в Україні анонсували нові БПЛА (відео)

"Дикі Шершні" заявили, що готуються виробляти безпілотники для боротьби російськими "Шахедами" серійно.

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Українська команда волонтерів "Дикі Шершні", яка займається створенням безпілотників, анонсувала серійне виробництво дронів для знищення дронів "Шахед", якими Збройні сили Російської Федерації атакують Україну. Про це команда заявила у своєму Telegram-каналі.

У публікації йдеться, що за три місяці "Дикі Шершні" виготовили та передали Силам оборони України 1000 зенітних дронів. За допомогою цих безпілотників військові збили вже понад 200 російських дронів типу "крило". Відсутність у небі "очей" ворога врятувала життя тисяч українців.

Знищення російських БПЛА-розвідників

"Далі більше — ми готуємося до серійного виробництва винищувачів "Шахедів", — розповіли розробники.

Волонтери також згадали про те, що за допомогою їхніх дронів ЗСУ знищили російської техніки щонайменше на 1,23 мільярда доларів. Загалом українські захисники отримали понад 15 тисяч дронів від "Диких Шершнів". Серед них найбільший в Україні FPV-дрон "Королева шершнів", яких на фронті вже понад 600 штук.

Нагадаємо, український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) повідомив, що Сили оборони України почали застосовувати засоби РЕБ, щоб відбивати атаки "Шахедів".

Також повідомлялося, що, за даними Institute for Science and International Security, РФ наростила масштаби виробництва і застосування дронів типу "Шахед" і перевиконує планові річні показники.