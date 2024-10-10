ВСУ будут уничтожать "Шахеды" дронами: в Украине анонсировали новые БПЛА (видео)

"Дикие Шершни" заявили, что готовятся производить беспилотники для борьбы российскими "Шахедами" серийно.

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Украинская команда волонтеров "Дикие Шершни", которая занимается созданием беспилотников, анонсировала серийное производство дронов для уничтожения дронов "Шахед", которыми Вооруженные силы Российской Федерации атакуют Украину. Об этом команда заявила в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что за три месяца "Дикие Шершни" изготовили и передали Силам обороны Украины 1000 зенитных дронов. С помощью этих беспилотников военные сбили уже более 200 российских дронов типа "крыло". Отсутствие в небе "глаз" врага спасло жизни тысяч украинцев.

Уничтожение российских БПЛА-разведчиков

"Дальше больше — мы готовимся к серийному производству истребителей "Шахедов", — рассказали разработчики.

Волонтеры также упомянули о том, что с помощью их дронов ВСУ уничтожили российской техники минимум на 1,23 миллиарда долларов. Всего украинские защитники получили более 15 тысяч дронов от "Диких Шершней". Среди них крупнейший в Украине FPV-дрон "Королева шершней", которых на фронте уже более 600 штук.

Напомним, украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флеш) сообщил, что Силы обороны Украины начали применять средства РЭБ, чтобы отражать атаки "Шахедов".

Также сообщалось, что, по данным Institute for Science and International Security, РФ нарастила масштабы производства и применения дронов типа "Шахед" и перевыполняет плановые годовые показатели.