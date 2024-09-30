Українські системи РЕБ тепер "збивають" "Шахеди": Сергій Флеш пояснив, як це можливо

За словами експерта, "Шахеди" можна дезорієнтувати, придушивши сигнал супутникової навігації, але є ймовірність, що дрон знову знайде ціль.

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Сили оборони України почали застосовувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для відбиття атак ударних безпілотних апаратів "Шахед", що запускаються Збройними силами Російської Федерації. Про те, як це відбувається, розповів український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.

За словами Сергія Флеша, українські системи РЕБ не "збивають" російські "Шахеди" в буквальному сенсі, а дезорієнтують їх у просторі, пригнічуючи сигнали супутникової навігації. Отже, БПЛА не розуміє, де він перебуває і не може знайти ціль. Однак це ще не гарантує відбиття атаки.

Як зазначає експерт, "Шахед" може пролетіти зону РЕБ за внутрішнім компасом, знайти знову ціль і полетіти до неї. Такий сценарій можливий за умови, що ціль розташована поза зоною дії засобів радіоелектронної боротьби.

Як працює РЕБ проти "Шахедів" Фото:

Якщо ж ціль перебуває всередині зони РЕБ, російський дрон із пригніченим сигналом може почати кружляти, влітаючи і вилітаючи з цієї зони. У підсумку у такого БПЛА закінчиться паливо, або ж його зіб'ють сили протиповітряної оборони (ППО).

Як працює РЕБ проти "Шахедів" Фото:

"Тепер ви розумієте чому важливо закрити РЕБом всю країну. Але зробити це складно. Щоб "побороти" спеціальну супутникову антену всередині "Шахеда", щільність глушилок на місцевості має бути високою", — підсумував Сергій Флеш.

Нагадаємо, на початку вересня український військовий оглядач Олександр Коваленко констатував, що українська ППО навчилася розгортати російські "Шахеди" туди, звідки вони прилетіли.

Пізніше нардеп і член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко уточнив, що говорити про "розворот" російських безпілотників не зовсім коректно, оскільки дезорієнтовані дрони можуть полетіти в будь-який бік.