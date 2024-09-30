Украинские системы РЭБ теперь "сбивают" "Шахеды": Сергей Флэш объяснил, как это возможно

По словам эксперта, "Шахеды" можно дезориентировать, подавив сигнал спутниковой навигации, но есть вероятность, что дрон снова найдет цель.

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Силы обороны Украины начали применять средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для отражения атак ударных беспилотных аппаратов "Шахед", запускаемых Вооруженными силами Российской Федерации. О том, как это происходит, рассказал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале.

По словам Сергея Флеша, украинские системы РЭБ не "сбивают" российские "Шахеды" в буквальном смысле, а дезориентируют их в пространстве, подавляя сигналы спутниковой навигации. Таким образом БПЛА не понимает, где он находится и не может найти цель. Однако это еще не гарантирует отражение атаки.

Как отмечает эксперт, "Шахед" может пролететь зону РЭБ по внутреннему компасу, найти снова цель и полететь к ней. Такой сценарий возможен при условии, что цель расположена вне зоны действия средств радиоэлектронной борьбы.

Как работает РЭБ против "Шахедов" Фото: Facebook / Cергей Флэш

Если же цель находится внутри зоны РЭБ, российский дрон с подавленным сигналом может начать кружить, влетая и вылетая из этой зоны. В итоге у такого БПЛА закончится топливо, либо же его собьют силы противовоздушной обороны (ПВО).

Как работает РЭБ против "Шахедов" Фото: Facebook / Cергей Флэш

"Теперь вы понимаете почему важно закрыть РЭБом всю страну. Но сделать это сложно. Чтобы "побороть" специальную спутниковую антенну внутри Шахеда, плотность глушилок на местности должна быть высокой", — заключил Сергей Флэш.

Напомним, в начале сентября украинский военный обозреватель Александр Коваленко констатировал, что украинская ПВО научилась разворачивать российские "Шахеды" туда, откуда они прилетели.

Позже нардеп и член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко уточнил, что говорить о "развороте" российских беспилотников не совсем корректно, так как дезориентированные дроны могут полететь в любую сторону.