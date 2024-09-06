Восстание машин. Как ВСУ научились разворачивать "Шахеды" назад, на Москву

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Охота на Shahed-136 в ночь на 5 сентября… и восстание машин.

ВС ВСУ опубликовали итоги ночной охоты.

Было запущено 78 дронов-камикадзе Shahed-136 (районы пусков — Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск). По итогу было сбито 60 дронов-камикадзе или 76% ото всех.

Но не стоит паникерам и неугомонным депрессантам посыпать голову пеплом из-за такого показателя "сбитых" дронов-камикадзе, ведь читаем дальше.

15 — локационно потерянны на территории Украины (вероятно, под влиянием средств РЭБ), информация о разрушении или пострадавших не поступала. Иными словами, 15 были посажены РЭБ. Итого "сбитых" и "посаженных" — 75.

Но самое интересное: 2 дрона-камикадзе вернулись в Россию, а один отправился на экскурсию в Беларусь.

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Интересно, что или кто заставило/заставил эти 3 дрона-камикадзе так поступить? В любом случае, о работе РЭБ в подавлении дронов-камикадзе Shahed-136 не я написал, а ВС ВСУ, официально. А потому, думаю, что следует для официальной отчетности, помимо категории "сбитый", вводить как минимум две новые — "посаженный" и "возвращенный взад".

А вообще, эти Shahed-136, как показало время, такие нестабильные и непредсказуемые, запускать их по Украине — себе же вредить. Так, когда-нибудь, запустят штук 70, а 60 возьмут и на Москву повернут… А 10 — на Мозырь. Восстание машин — оно такое!

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