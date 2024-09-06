Восстание машин. Как ВСУ научились разворачивать "Шахеды" назад, на Москву
Украинская ПВО научилась отсылать "Шахеды" туда, откуда они прилетели. Отмечая этот приятный факт по последним вражеским атакам, военный обозреватель Александр Коваленко предвидит "восстание машин", в результате которого Москва подвергнется атаке своих же дронов.
Охота на Shahed-136 в ночь на 5 сентября… и восстание машин.
ВС ВСУ опубликовали итоги ночной охоты.
Было запущено 78 дронов-камикадзе Shahed-136 (районы пусков — Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск). По итогу было сбито 60 дронов-камикадзе или 76% ото всех.
Но не стоит паникерам и неугомонным депрессантам посыпать голову пеплом из-за такого показателя "сбитых" дронов-камикадзе, ведь читаем дальше.
15 — локационно потерянны на территории Украины (вероятно, под влиянием средств РЭБ), информация о разрушении или пострадавших не поступала. Иными словами, 15 были посажены РЭБ. Итого "сбитых" и "посаженных" — 75.
Но самое интересное: 2 дрона-камикадзе вернулись в Россию, а один отправился на экскурсию в Беларусь.Важно
Интересно, что или кто заставило/заставил эти 3 дрона-камикадзе так поступить? В любом случае, о работе РЭБ в подавлении дронов-камикадзе Shahed-136 не я написал, а ВС ВСУ, официально. А потому, думаю, что следует для официальной отчетности, помимо категории "сбитый", вводить как минимум две новые — "посаженный" и "возвращенный взад".
А вообще, эти Shahed-136, как показало время, такие нестабильные и непредсказуемые, запускать их по Украине — себе же вредить. Так, когда-нибудь, запустят штук 70, а 60 возьмут и на Москву повернут… А 10 — на Мозырь. Восстание машин — оно такое!
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