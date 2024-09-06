Повстання машин. Як ЗСУ навчилися розвертати "Шахеди" назад, на Москву

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Полювання на Shahed-136 у ніч на 5 вересня... і повстання машин.

ЗС ЗСУ опублікували підсумки нічного полювання.

Було запущено 78 дронів-камікадзе Shahed-136 (райони пусків — Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ). У підсумку було збито 60 дронів-камікадзе або 76% від усіх.

Але не варто панікерам і невгамовним депресантам посипати голову попелом через такий показник "збитих" дронів-камікадзе, адже читаємо далі.

15 — локаційно втрачено на території України (ймовірно, під впливом засобів РЕБ), інформація про руйнування або постраждалих не надходила. Іншими словами, 15 було посаджено РЕБ. Разом "збитих" і "посаджених" — 75.

Але найцікавіше: 2 дрони-камікадзе повернулися в Росію, а один вирушив на екскурсію в Білорусь.

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За ніч до Білорусі залетіло щонайменше 8 "Шахедів", їх збивали ЗС РФ, — Беларускі Гаюн

Цікаво, що або хто змусив/примусив ці 3 дрони-камікадзе так вчинити? У будь-якому разі, про роботу РЕБ у придушенні дронів-камікадзе Shahed-136 не я написав, а ЗС ЗСУ, офіційно. А тому, гадаю, що слід для офіційної звітності, крім категорії "збитий", запроваджувати щонайменше дві нові — "посаджений" і "повернутий узад".

А взагалі, ці Shahed-136, як показав час, такі нестабільні й непередбачувані, запускати їх по Україні — собі ж шкодити. Так, коли-небудь, запустять штук 70, а 60 візьмуть і на Москву повернуть... А 10 — на Мозир. Повстання машин — воно таке!

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