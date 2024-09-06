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Думки

Повстання машин. Як ЗСУ навчилися розвертати "Шахеди" назад, на Москву

Українська ППО навчилася відсилати "Шахеди" туди, звідки вони прилетіли. Відзначаючи цей приємний факт з останніх ворожих атак, військовий оглядач Олександр Коваленко передбачає "повстання машин", унаслідок якого Москва зазнає атаки своїх же дронів.

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Військовий експерт
eye 3011
шахед, дрон, БПЛА, росія
Фото: Армія Inform | Виявилося, що "Шахеди" піддаються дресируванню
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Полювання на Shahed-136 у ніч на 5 вересня... і повстання машин.

ЗС ЗСУ опублікували підсумки нічного полювання.

Було запущено 78 дронів-камікадзе Shahed-136 (райони пусків — Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ). У підсумку було збито 60 дронів-камікадзе або 76% від усіх.

Але не варто панікерам і невгамовним депресантам посипати голову попелом через такий показник "збитих" дронів-камікадзе, адже читаємо далі.

15 — локаційно втрачено на території України (ймовірно, під впливом засобів РЕБ), інформація про руйнування або постраждалих не надходила. Іншими словами, 15 було посаджено РЕБ. Разом "збитих" і "посаджених" — 75.

Але найцікавіше: 2 дрони-камікадзе повернулися в Росію, а один вирушив на екскурсію в Білорусь.

Важливо
За ніч до Білорусі залетіло щонайменше 8 "Шахедів", їх збивали ЗС РФ, — Беларускі Гаюн
За ніч до Білорусі залетіло щонайменше 8 "Шахедів", їх збивали ЗС РФ, — Беларускі Гаюн

Цікаво, що або хто змусив/примусив ці 3 дрони-камікадзе так вчинити? У будь-якому разі, про роботу РЕБ у придушенні дронів-камікадзе Shahed-136 не я написав, а ЗС ЗСУ, офіційно. А тому, гадаю, що слід для офіційної звітності, крім категорії "збитий", запроваджувати щонайменше дві нові — "посаджений" і "повернутий узад".

А взагалі, ці Shahed-136, як показав час, такі нестабільні й непередбачувані, запускати їх по Україні — собі ж шкодити. Так, коли-небудь, запустять штук 70, а 60 візьмуть і на Москву повернуть... А 10 — на Мозир. Повстання машин — воно таке!

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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В Міноборони Білорусі підтвердили знищення "Шахедів", які прямували з України (відео)