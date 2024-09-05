За ніч до Білорусі залетіло щонайменше 8 "Шахедів", їх збивали ЗС РФ, — Беларускі Гаюн

Аналітики вважають, що по "Шахедах" працював підрозділ 1530-го зенітного ракетного полку ЗС РФ, який дислокується на аеродромі "Зябровка". Також були задіяні винищувачі РБ.

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В ніч проти 5 вересня під час повітряної атаки України до сусідньої Білорусі залетіло щонайменше 8 "Шахедів". Про це пише "Беларускі Гаюн".

"Минулої ночі до Білорусі залетіли не менше 8 дронів-камікадзе типу "Шахед". Перша група з 2 одиниць перетнула кордон з Білоруссю близько 01:08 і рухалася курсом на Гомель. О 01:34 і 01:36 ППО РФ спрацювала по "Шахедах", збивши як мінімум один з них — жителі Гомеля чули вибухи і бачили в небі безпілотник, що горить. Про роботу російської ППО вночі писали пропагандистські ресурси", — йдеться в повідомленні.

Аналітики вважають, що по "Шахедах" працював підрозділ 1530-го зенітного ракетного полку ЗС РФ (в/ч 31458, на озброєнні — ЗРК С-400, ЗРГК "Панцир"), який дислокується на аеродромі "Зябровка" (Гомельський район).

Повідомляється, що один із збитих "Шахедів" упав на цегляну будівлю складу в Гомелі, внаслідок чого склад спалахнув. Під час роботи ППО по російських дронах-камікадзе у Гомелі не включали сирени повітряної тривоги.

Далі "Шахеди" продовжили заходити в повітряний простір Білорусі: о 02:28, 03:10, 06:47, 06:56 та 07:54. Частина з них потім повернулася в Україну, інші йшли вглиб Білорусі курсом на Мозир, Хойники та Брагін.

Протягом усієї ночі у небі над Гомельською обл. літали винищувачі ВПС РБ із Барановичів та запускали ракети, намагаючись збити "Шахеди". Близько 02:30 над Хойникським районом було чути кілька запусків ракет і видно влучання в БПЛА.

"З 8 Шахедів, які залетіли до Білорусі вночі, 2 було збито (над Гомельським та Хойникським районами), 6 — повернулися до України та/або зникли безвісти.

Це вже другий зафіксований випадок бойової роботи винищувачів ВПС РБ з безпілотників, запущених ЗС РФ. І перший — роботи в білоруському небі російської ППО по "своїх" "Шахедах".

Нагадаємо, що військовий експерт Олександр Коваленко експерт пояснив, куди прямують "Шахеди", які не долітають до цілей в Україні.