"Повстання машин": експерт пояснив, куди прямують "шахеди", які не долітають до цілей в Україні

15 російських "шахедів" минулої ночі були локаційно втрачені на території України. За словами Олександра Коваленка, найцікавіший момент — два дрона-камікадзе повернулися до Росії, а ще один полетів до Білорусі.

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Під час повітряної атаки РФ в ніч проти 5 вересня 15 запущених Росією "шахедів" не долетіли до цілей і були локаційно втрачені для українських сил ППО. Військовий аналітик Олександр Коваленко назвав це "повстанням машин", тому що зафіксовано, що декілька з них повернулися до РФ і потрапили в Білорусь.

Так, за інформацією Повітряних сил, було запущено 78 дронів-камікадзе Shahed-136 (райони пусків – Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ). За підсумками було збито 60 дронів-камікадзе або 76% від усіх.

"Не варто панікерам та невгамовним депресантам посипати голову попелом через такий показник "збитих" дронів-камікадзе, адже читаємо далі. 15 – локаційно втрачені на території України (ймовірно, під впливом засобів РЕБ), інформація про руйнування або постраждалих не надходила. Іншими словами 15 були посаджені РЕБ. Разом, "збитих" та "посаджених" — 75. Але найцікавіше, 2 дрона-камікадзе повернулися до Росії, один вирушив на екскурсію до Білорусі", — зазначив експерт.

Він зауважив, що робота РЕБ змусила 3 дрони-камікадзе так вчинити, про що повідомили в Повітряних силах.

"Думаю, що слід для офіційної звітності крім категорії "збитий" вводити як мінімум дві нові "посаджений" і "повернутий назад". А взагалі, ці Shahed-136, як показав час, такі нестабільні та непередбачувані, запускати їх Україною – собі ж шкодити. Так колись запустять штук 70, а 60 візьмуть і на Москву повернуть… А 10 на Мозир. Повстання машин воно таке!", — зіронізував військовий експерт.

Нагадаємо, що у ніч проти 5 вересня ЗС РФ завдали масованої атаки ударними дронами-камікадзе по Києву. Через повітряну тривогу, яка тривала у столиці понад 9 годин, стався транспортний "колапс".