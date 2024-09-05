"Восстание машин": эксперт объяснил, куда направляются "шахэды", которые не долетают до целей в Украине

15 российских "шахедов" прошлой ночью были локально потеряны на территории Украины. По словам Александра Коваленко, самый интересный момент — два дрона-камикадзе вернулись в Россию, а еще один улетел в Беларусь.

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Во время воздушной атаки РФ в ночь на 5 сентября 15 запущенных Россией "шахедов" не долетели до целей и были локально потеряны для украинских сил ПВО. Военный аналитик Александр Коваленко назвал это "восстанием машин", потому что зафиксировано, что несколько из них вернулись в РФ и попали в Беларусь.

Так, по информации Воздушных сил, было запущено 78 дронов-камикадзе Shahed-136 (районы пусков — Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск). По итогам было сбито 60 дронов-камикадзе или 76% от всех.

"Не стоит паникерам и неугомонным депрессантам посыпать голову пеплом из-за такого показателя "сбитых" дронов-камикадзе, ведь читаем дальше. 15 — локально потеряны на территории Украины (вероятно, под влиянием средств РЭБ), информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Другими словами 15 были посажены РЭБ. Итого, "сбитых" и "посаженных" — 75. Но самое интересное, 2 дрона-камикадзе вернулись в Россию, один отправился на экскурсию в Беларусь", — отметил эксперт.

Он отметил, что работа РЭБ заставила 3 дроны-камикадзе так поступить, о чем сообщили в Воздушных силах.

"Думаю, что следует для официальной отчетности кроме категории "сбитый" вводить как минимум две новые "посаженный" и "возвращенный обратно". А вообще, эти Shahed-136, как показало время, такие нестабильные и непредсказуемые, запускать их Украиной — себе же вредить. Так когда-то запустят штук 70, а 60 возьмут и на Москву вернут... А 10 на Мозырь. Восстание машин оно такое!", — сыронизировал военный эксперт.

Напомним, что в ночь на 5 сентября ВС РФ нанесли массированную атаку ударными дронами-камикадзе по Киеву. Из-за воздушной тревоги, которая длилась в столице более 9 часов, произошел транспортный "коллапс".