"Искандер" и "Шахеды": россияне массированно атаковали Украину, два дрона вернулись в РФ (фото)

Силы ПВО работали почти в половине областей Украины. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В результате сбития вражеских целей есть повреждения частных домов в Киевской области.

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В ночь на 5 сентября российские войска осуществили атаку на Украину с помощью баллистической ракеты "Искандер-М", выпущенной из оккупированного Крыма, а также 78 ударных беспилотников типа "Shahed", запущенных из районов Курска, Ейска и Приморско-Ахтарска. О результатах работы украинской ПВО отчитались Воздушные силы.

В ходе боя противовоздушная оборона уничтожила 60 вражеских дронов. Два беспилотника вернулись на территорию России, один — в Беларусь. Еще 15 БПЛА были потеряны на территории Украины, вероятно из-за действия средств РЭБ.

Результаты работы ППО 5 сентября Фото: Воздушные силы ВСУ

Вражескую атаку отражали подразделения Воздушных сил и Сил обороны Украины, включая авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

Противовоздушная оборона работала почти в половине областей Украины:

Киевской,

Черкасской,

Кировоградской,

Винницкой,

Харьковской,

Днепропетровской,

Херсонской,

Полтавской,

Черниговской,

Житомирской,

Запорожской.

Атака на Киев и Киевскую область

В Киевской области воздушная тревога продолжалась 11 часов. Начальник ОВА Руслан Кравченко сообщил о сбитых вражеских целях. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры зафиксировано не было. Пострадавших нет.

Однако в результате падения обломков повреждены 6 частных домов. В них выбиты окна и повреждена кровля. Кроме того, повреждены хозяйственная постройка, авто, побиты окна в одном из многоквартирных домов. В трех районах области ликвидированы пожары травяной подстилки.

В КГВА отметили, что вражеские дроны начали залетать еще в среду вечером около 22:00 с южного и восточного направлений. В столице тревогу объявили еще до полуночи, она продолжалась непрерывно более 9 часов.

Дроны заходили на столицу преимущественно поодиночке, а не группами. Но ни один из вражеских БПЛА своей цели не достиг.

Корреспонденты Фокуса сообщали о звуках взрывов в Киеве.

В 7 часов утра городской голова Киева сообщал о пребывании нескольких дронов в воздушном пространстве столицы и о работе ПВО. Длительная воздушная тревога в Киеве привела к транспортному "коллапсу", ведь в городе не работал общественный транспорт.

Работа ППО в Черкасской и Кировоградской областях

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что, по предварительным данным, в небе над областью было уничтожено 7 БПЛА противника.

"Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала", — отметил он.

Глава Кировоградской ОГА отметил, что в области обошлось без последствий.

Атака на Днепропетровскую область

ВС РФ вечером и ночью наносили удары по Никопольскому району. Оккупанты использовали РСЗО "Град", тяжелую артиллерию, дроны-камикадзе, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Под ударом были Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская громады. Поврежден птицекомплекс и админздание. Уже утром россияне снова взялись за террор района. Спасатели уточняют последствия", — написал Лысак.

По его словам, жертв и пострадавших нет.

Напомним, 5 сентября в Минобороны Беларуси заявили об уничтожении БПЛА на территории страны. В соцсетях писали о взрывах в Гомеле.