"Іскандер" та "Шахеди": росіяни масовано атакували Україну, два дрони повернулися до РФ (фото)

Сили ППО працювали у майже половині областей України. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Внаслідок збиття ворожих цілей є пошкодження приватних будинків на Київщині.

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У ніч на 5 вересня російські війська здійснили атаку на Україну за допомогою балістичної ракети "Іскандер-М", випущеної з окупованого Криму, а також 78 ударних безпілотників типу "Shahed", запущених із районів Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська. Про результати роботи української ППО відзвітували Повітряні сили.

Під час бою протиповітряна оборона знищила 60 ворожих дронів. Два безпілотники повернулися на територію Росії, один — у Білорусь. Ще 15 БПЛА були втрачені на території України, ймовірно, через дію засобів РЕБ.

Результати роботи ППО 5 вересня Фото: Повітряні сили ЗСУ

Ворожу атаку відбивали підрозділи Повітряних сил і Сил оборони України, включно з авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами радіоелектронної боротьби та мобільними вогневими групами.

Протиповітряна оборона працювала майже у половині областей України:

Київській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Вінницькій,

Харківській,

Дніпропетровській,

Херсонській,

Полтавській,

Чернігівській,

Житомирській,

Запорізькій.

Атака на Київ і Київську область

У Київській області повітряна тривога тривала 11 годин. Начальник ОВА Руслан Кравченко повідомив про збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури зафіксовано не було. Постраждалих немає.

Однак внаслідок падіння уламків пошкоджені 6 приватних будинків. У них вибиті вікна і пошкоджена покрівля. Крім того, ушкоджено господарчу будівлю, авто, побито вікна в одному із багатоквартирних будинків. У трьох районах області ліквідовано пожежі трав’яної підстилки.

У КМВА зазначили, що ворожі дрони почали залітати ще у середу ввечері близько 22:00 з південного та східного напрямків. У столиці тривогу оголосили ще до опівночі, вона тривала безперервно понад 9 годин.

Дрони заходили на столицю переважно поодинці, а не групами. Але жоден із ворожих БПЛА своє цілі не досягнув.

Кореспонденти Фокусу повідомляли про звуки вибухів у Києві.

О 07:00 ранку міський голова Києва повідомляв про перебування кількох дронів у повітряному просторі столиці та про роботу ППО. Тривала повітряна тривога у Києві призвела до транспортного "колапсу", адже у місті не працював громадський транспорт.

Робота ППО в Черкаській і Кіровоградській областях

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець поінформував, що, за попередніми даними, в небі над областю було знищено 7 БПЛА противника.

"Інформація про потерпілих чи руйнування наразі не надходила", — зазначив він.

Очільник Кіровоградської ОВА зазначив, що в області минулося без наслідків.

Атака на Дніпропетровську область

ЗС РФ звечора і вночі завдавали ударів по Нікопольському району. Окупанти використовували РСЗВ "Град", важку артилерію, дрони-камікадзе, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Пошкоджено птахокомплекс та адмінбудівлю. Вже зранку росіяни знову взялися за терор району. Рятувальники уточнюють наслідки", — написав Лисак.

За його словами, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, 5 вересня в Міноборони Білорусі заявили про знищення БпЛА на території країни. У соцмережах писали про вибухи у Гомелі.