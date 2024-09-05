В Міноборони Білорусі підтвердили знищення "Шахедів", які прямували з України (відео)

Через факт порушення державного кордону наразі триває перевірка. Це вже другий випадок, коли ППО Білорусі знищує "Шахеди" у своєму повітряному просторі.

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У Білорусії в ніч проти 5 вересня протиповітряна оборона знищила безпілотники, які порушили повітряний простір. Про це повідомили в Міноборони країни.

"Сьогодні вночі, 5 вересня, було зафіксовано факт порушення державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі, імовірно, безпілотними літальними апаратами. Було ухвалено рішення на їх знищення. Своєчасними діями чергових сил із протиповітряної оборони всі цілі порушників були знищені", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за цим фактом проводиться перевірка.

Раніше жителі Гомеля розповіли про звуки вибухів, які вони чули близько 01:40. З аеродрому Барановичі підняли два винищувачі, щоб збити російські дрони. Як стверджують ЗМІ, місцеві почули два гучні вибухи близько 01:30. Після цього з'явився червоний вогник, який нібито впав за межею міста.

Нагадаємо, що 29 серпня повідомлялося, що у Білорусі вперше застосували авіацію, щоб збити ворожий "Шахед", який заблукав на території республіки. Жителі Єльського району Гомельської області чули щонайменше 2 вибухи та спостерігали за яскравим спалахом у небі.