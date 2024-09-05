В Минобороны Беларуси подтвердили уничтожение "шахедов", которые направлялись из Украины (видео)

По факту нарушения государственной границы сейчас идет проверка. Это уже второй случай, когда ПВО Беларуси уничтожает "Шахеды" в своем воздушном пространстве.

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В Белоруссии в ночь на 5 сентября противовоздушная оборона уничтожила беспилотники, которые нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщили в Минобороны страны.

"Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей были уничтожены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка.

Ранее жители Гомеля рассказали о звуках взрывов, которые они слышали около 01:40. С аэродрома Барановичи подняли два истребителя, чтобы сбить российские дроны. Как утверждают СМИ, местные жители услышали два громких взрыва около 1:30 ночи. После этого появился красный огонек, который якобы упал за чертой города.

Напомним, что 29 августа сообщалось, что в Беларуси впервые применили авиацию, чтобы сбить вражеский "Шахед", который заблудился на территории республики. Жители Ельского района Гомельской области слышали по меньшей мере 2 взрыва и наблюдали за яркой вспышкой в небе.