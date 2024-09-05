За ночь в Беларусь залетело не менее 8 "шахедов", их сбивали ВС РФ, — Беларускі Гаюн

Аналитики считают, что по "шахедам" работало подразделение 1530 зенитного ракетного полка ВС РФ, который дислоцируется на аэродроме "Зябровка". Также были задействованы истребители РБ.

Related video

В ночь на 5 сентября во время воздушной атаки Украины в соседнюю Беларусь залетело по меньшей мере 8 "шахедов". Об этом пишет "Беларускі Гаюн".

"Прошлой ночью в Беларусь залетели не менее 8 дронов-камикадзе типа "шахед". Первая группа из 2 единиц пересекла границу с Беларусью около 01:08 и двигалась курсом на Гомель. В 01:34 и 01:36 ночи ПВО РФ сработала по "шахедам", сбив как минимум один из них — жители Гомеля слышали взрывы и видели в небе падающий и горящий шахед. О работе российской ПВО ночью писали пропагандистские ресурсы", — говорится в сообщении.

Аналитики считают, что по "шахедам" работало подразделение 1530 зенитного ракетного полка ВС РФ (в/ч 31458, на вооружении — ЗРК С-400, ЗРПК "Панцирь"), который дислоцируется на аэродроме "Зябровка" (Гомельский район).

Сообщается, что один из сбитых "шахедов" упал на кирпичное здание склада в Гомеле, в результате чего склад загорелся. Во время работы ПВО по российским дронам-камикадзе в Гомеле не включали сирены воздушной тревоги.

Далее "шахеды" продолжили заходить в воздушное пространство Беларуси: в 02:28, 03:10, 06:47, 06:56 и 07:54. Часть из них затем вернулась в Украину, другие шли вглубь Беларуси курсом на Мозырь, Хойники и Брагин.

В течение всей ночи в небе над Гомельской обл. летали истребители ВВС РБ из Барановичей и запускали ракеты, пытаясь сбить "шахеды". Около 02:30 над Хойникским районом было слышно несколько запусков ракет и видно попадание в БпЛА.

"Из 8 шахедов, которые залетели в Беларусь ночью, 2 шахеды были сбиты (над Гомельским и Хойникским районами), 6 — вернулись в Украину и/или пропали без вести.

Это уже второй зафиксированный случай боевой работы истребителей ВВС РБ по беспилотникам, запущенным ВС РФ. И первый: — работы в белорусском небе российской ПВО по "своим" "шахедам".

Напомним, что военный эксперт Александр Коваленко эксперт объяснил, куда направляются "шахеды", которые не долетают до целей в Украине.