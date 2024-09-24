"Военный кэшбек": действительно ли Украина разворачивает "Шахеды" обратно на РФ

По словам военных, у ВСУ уже есть возможность создать зону, где попадание российского "Шахеда" будет в принципе невозможно.

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В последнее время начали появляться сообщения о том, что российские ударные беспилотники "Шахед" во время атаки на Украину развернулись и полетели назад. О том, какое технологическое решение может стоять за этими инцидентами, говорится в материале портала dev.ua.

Что известно о "возвратах" российских БПЛА

Сообщения Воздушных сил Вооруженных сил Украины о развороте вражеских дронов активно начали появляться в конце августа. В издании приводят хронологию таких публикаций:

31 августа ВС ВСУ заявили, что 2 дрона полетели обратно в РФ, а еще один — в Беларусь;

5 сентября сообщалось, что 2 БПЛА вернулись в Россию, один — в Беларусь, а еще 15 были локационно потеряны на территории Украины;

7 сентября в командовании отчитались об выходе 5 дронов из подконтрольного Украине воздушного пространства в сторону РФ, Беларуси и оккупированной Луганской области;

10 сентября сообщалось о выходе 3 БПЛА из подконтрольного Украине воздушного пространства в направлении РФ, 2 — в направлении Луганской области, 3 — локационно потеряны;

14 сентября ВС ВСУ сообщили, что 2 дрона локационно потеряны на территории Украины, еще 2 — вернулись в РФ;

17 сентября командование сообщило, что 12 российских БПЛА локационно потеряны и еще 2 беспилотника вернулись в РФ;

18 сентября появилась информация об одном БПЛА, который полетел в РФ и 5 локационной потерянных;

23 сентября сообщалось, что один БПЛА и две управляемые авиационные ракеты, не достигли своих целей из-за активного противодействия РЭБ.

Из этих сообщений авторы материала заключили, что к противодействию "Шахедам" привлечены не только силы ПВО и мобильные группы, но и средства радиолокационной борьбы (РЭБ). Процент локационно потерянных и "возвращенных" БПЛА сейчас невелик относительно общего количества запущенных аппаратов, но говорит о прогрессе украинских средства защиты от дронов.

"Главное, что некоторые наши РЭБ-системы за относительно короткое время настолько спрогрессировали, что мы можем совершать "военный кэшбек" россиянам", — отметили эксперты портала.

Кто подавляет "Шахеды"

В материале также упоминается репортаж "Армія TV" о работе украинского подразделения радиоэлектронной борьбы "Нічна Варта", которое приземляет "Шахеды". По словам командира подразделения, у ВСУ уже есть возможность создать зону, где попадание "Шахеда" будет "невозможно в принципе". Он подчеркнул, что "Нічна Варта" привлекает в свои ряды уникальных специалистов, в частности имеющих узкие математические знания.

"Нічна Варта" подавляет "Шахеды"

В сюжете говорится, что основная задача подразделения — прикрытие объектов критической инфраструктуры, военных подразделений, складов и прикрытие подразделений на передовой. После того как военные выявляют приземленный "Шахед", к нему выезжают саперы, разминирующие дрон-камикадзе.

"Боевую часть мы снимаем и передаем нашим военным, отправляющим ее обратно. Кешбек есть по возвращении", — отметил военнослужащий с позывным "Челентано".

Какие системы РЭБ могут использовать ВСУ

Авторы материала упомянули о статье экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного от ноября 2023 года, в которой говорилось, что противостояния ударам российских ракет и БПЛА Украина разворачивает общенациональную систему радиоэлектронной борьбы "Покрова", а также системы ситуативной осведомленности "Графит" и "Кварц".

Как отмечают в издании, "Покрова" может осуществлять "спуфинг" (подменять спутниковое радионавигационное поле), подавлять спутниковую радионавигацию по всей линии боевого столкновения и на большей части территории Украины. Система "Графит" предназначена для автоматизированной передачи и отображения информации о пролете малоразмерных БПЛА, а "Кварц" — для сбора, обработки, отображения данных и управления средствами РЭБ.

Авторы публикации отмечают, что из-за "Покровы" дроны со спутниковой навигацией могут либо не работать, либо не показывать некорректные данные. Так, в случае "спуфинга" реальная позиция "Шахеда" может отличаться от получаемых им координат.

Кроме того, в начале 2024 года начальник Управления радиоэлектронной борьбы Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генштаба ВСУ Андрей Стариков упомянул о том, что "Покрова" может оказывать влияние на наведение крылатых ракет и частично — на "Шахеды". Офицер также отметил, что система уже работает в Украине.

Что говорят эксперты

Заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в комментарии изданию сказал, что в упомянутых случаях происходит работа украинских специалистов по средствам РЭБ. Речь идет о "спуфинге" или подавлении каналов навигации.

"Соответственно, происходит утрата позиции. Вражеский дрон "думает", что он находится в другом месте", — отметил эксперт.

Военный эксперт и Project manager в Razom Heroes Владислав Журавель подтвердил, что в борьбе может использоваться "спуфинг", однако на отдельных участках территории Украины. Эксперт также подчеркнул, что "Шахеды" способны ориентироваться сразу на несколько разных спутниковых системах и при работе РЭБ лететь по алгоритму, пока не выйдут из зоны действия РЭБ. По его мнению, прикрыть такими средствами РЭБ всю территорию Украины сложно.

"Это сродни фантастике, где у нас идеальное покрытие территории средствами РЭБ и идеальная синхронность. Такого в армии не встречал ни разу за два года службы", — заявил Владислав Журавель.

В свою очередь нардеп и член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко отметил, что "спуфинг" может охватить около 70-200 км, отклонив вражеский дрон или ракету от цели поражения. При этом спрогнозировать, куда именно полетит БПЛА, невозможно.

"Поэтому говорить, что мы возвращаем России БПЛА, не совсем корректно, это больше обобщения. Они ведь могут полететь буквально за любой траекторией. Собственно, через "спуфинг" и происходят "залеты" российских дронов на территорию РБ, на наши временно оккупированные территории или даже в сторону других европейских стран. Но когда перед нами стоит вопрос жизни или смерти, у нас нет другого выбора", — заключили в издании.

Напомним, военный обозреватель Александр Коваленко констатировал рекордное использование "Шахедов" в первой половине сентября. При этом процент их поражения у украинской ПВО также достиг рекордных величин.

По словам военного эксперта Джека Уотлинга, Россия также оснащает свои БПЛА SIM-картами украинских операторов для дополнительной навигации.