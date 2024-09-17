Рекорд по "Шахедам": как начали сентябрь дроны РФ и чем на это ответила ПВО Украины

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Применение РОВ Shahed-131/136 ("Гербера"), FPV-дронов и ББ "Ланцет" за две недели сентября…

За две недели сентября 2024 года российские оккупанты применили 555 дронов-камикадзе Shahed-131/136 ("Гербера"), из которых только 21 достиг цели, то есть, сбито было 96% средств поражения данного типа.

С начала месяца держится довольно высокий показатель применения Shahed-131/136.

Напомню, что среднестатистический показатель применений Shahed-131/136 у РОВ долгое время сохранялся в пределах 350-400 дронов-камикадзе уже несколько месяцев, до августа. В августе оккупанты, во второй половине месяца, накануне Дня Независимости Украины, нарастили налеты Shahed-131/136 ("Гербера") и по итогу установили абсолютный рекорд за весь период полномасштабного вторжения — 789.

Но, с другой стороны, следует понимать, что в числе этих налетов присутствуют дроны "Гербера", более дешевые и призванные отвлекать внимание ПВО, а потому в статистике есть не только дроны-камикадзе, но и дроны-приманки. В какой пропорции? Пока ответа на этот вопрос не имею.

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Применение РОВ FPV-дронов

В течение второй недели сентября российские оккупанты применили более 6 000 FPV-дронов, или в среднем, более 400 в сутки. Кроме того, именно в сентябре был установлен абсолютный рекорд применения FPV-дронов – более 700 за сутки. Не исключено, что в сентябре может быть установлен абсолютный рекорд применения FPV-дронов за месяц – более 12 тысяч.

Напомню, что в июле РОВ установили рекорд по применению FPV-дронов – более 11 000!

ББ "Ланцет"

Барражирующий боеприпас "Ланцет" за две недели сентября не продемонстрировал рекордов и сохранил средний показатель применений в сутки в пределах 10 ед. и… даже меньше.

Выводы

Две недели сентября продемонстрировали крайне высокую интенсивность применения Shahed-131/136, что намекает на очередной месячный рекорд. Но пока выводы делать рано, впереди еще две недели, которые могут кардинально отличаться по интенсивности применения данных средств поражения.

В течение того же периода отметился рост применения FPV-дронов, что может обусловлено как расширением зоны применения (Курская область), так и активизацией РОВ по ряду локаций зоны БД в Украине.

ББ "Ланцет" — применение данных средств поражения не претерпело существенных изменений и сохраняется в пределах до 10 ед. в сутки, что говорит о сохранении стандартных показателей к концу месяца.

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