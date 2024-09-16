ВС РФ атакуют Украину стаями "Шахедов": это может свидетельствовать о 2 моментах, — эксперт (видео)

Авиационный эксперт Константин Криволап поделился удивлением, что враг начал запускать больше ударных дронов. Он предположил, что возможности России уже вышли за пределы соглашения с Ираном.

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ВС РФ начали запускать по Украине больше дронов-камикадзе типа Shahed, чем это было раньше. Деталями в комментарии "РБК-Украина" 16 сентября поделился эксперт по авиации Константин Криволап.

Комментарий Константина Криволапа о "Шахедах" — с 2:15

"И значительно больше, чем укладывается в соглашение между Россией и Тегераном, которое там в 2022 году было подписано на шесть тысяч "Шахедов". Они уже перевалили, видимо, за эту цифру", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что упомянутый контракт заканчивается уже в мае 2025 года.

"Меня удивляет такое большое количество "Шахедов", которые летают. Это говорит о том, что у россиян либо появилось дополнительное производство, либо те производства, которые были развернуты ранее, они достигли там возможностей по комплектации, по производству фюзеляжей и так далее", — пояснил Криволап.

По его словам, ВС РФ постоянно экспериментируют высотами и маршрутами. Однако параллельно с усилиями врага скрыть движение своих БПЛА развиваются и мобильные группы ПВО, что позволяет эффективно уничтожать вражеские беспилотники до того, как они достигают своих целей.

Напомним, ночью на 16 сентября российские оккупанты запустили по Украине 56 "Шахедов", 53 из них были сбиты, еще три — локально потеряны. Силы ПВО работали в девяти областях. В Киевской области пострадал один человек, его госпитализировали.

Ночью на 14 сентября ВС РФ также запускали целый рой ударных дронов. Украину в целом атаковали 76 БПЛА, 72 из них были сбиты и еще два — вернулись в Россию. Работу ПВО можно было услышать в 12 регионах.