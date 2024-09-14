Украинский катер сбил российский БПЛА "Шахед", — ВМС (видео)

По данным Воздушных сил, ПВО сбила 72 российских беспилотника. Радиотехнические войска выявили и сопровождали 76 дронов-камикадзе, направлявшихся из Курска, Ейска и крымского мыса Чауд.

Related video

Военно-морские силы Украины показали кадры уничтожения беспилотника-камикадзе Shahed-136 с помощью катера. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

О времени и месте произошедшего не сообщается, но известно, что ночью 14 сентября ВС РФ запустили по Украине 76 "Шахедов". По данным Воздушных сил, ПВО сбили 72 беспилотника. Сообщается, что в общей сложности, радиотехнические войска выявили и сопровождали 76 беспилотников типа "Шахед", которые направлялись из Курска, Ейска и крымского мыса Чауд.

В Воздушных силах уточнили, что российские дроны сбивали в пределах 12 украинских регионов. Ко всему прочему, два вражеских БПЛА потерялись на территории Украины, и два вернулись в РФ.

Напомним, что накануне 14 сентября, российские войска атаковали четыре области почти 30 "шахедами". Силы ПВО уничтожили 24 из 26 — в Николаевской, Хмельницкой, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский высказался с критикой в адрес Запада из-за отсутствия решений, которые бы позволяли сбивать "Шахеды".

В свою очередь, ПВО Армии обороны Израиля уже в конце следующего года получат на вооружение лазеры Iron Beam, которые, как утверждают в компании Rafael Advanced, уничтожают воздушные цели в считанные секунды. Каждый выстрел лазерным оружием Израиля под названием "Железный луч" оценивается в 1000 долларов, что сравнительно дешевле по сравнению с ракетами.