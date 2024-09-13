Отличилась только Беларусь: Зеленский упрекнул Запад в отсутствии решений по сбиванию "Шахедов"

Президент провел аналогию со сбиванием дронов и ракет на Ближнем Востоке, которые летели на Израиль. Однако об аналогичном решении в небе Украины пока не говорится.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает унизительным для демократического мира тот факт, что союзники, сбивая беспилотники и ракеты в небе Ближнего Востока, не принимают аналогичное решение о совместном сбивании российских ракет и дронов в небе Украины. Об этом он сказал во время Ялтинской Европейской стратегии (YES).

"Если союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбивании российских ракет и "Шахедов" в небе Украины? Причем это не делается и тогда, когда ракеты и дроны направляются буквально на территорию соседей. И когда мы поднимаем этот вопрос с партнерами, все пытаются его просто заговорить. И боятся даже сказать "мы работаем над этим". Просто боятся этих слов", — заявил президент.

Зеленский добавил, что в настоящее время сбиванием российских "Шахедов" отличилась только Беларусь. Глава государства подчеркнул, что это "унизительно для демократического мира".

Напомним, 5 сентября над городом Гомель сбивали российские дроны-камикадзе, которые летели над территорией Беларуси. Тогда местные жители услышали два громких взрыва. Затем появился красный огонек, который якобы упал за чертой города.

Минобороны Беларуси подтвердило уничтожение беспилотников и назвало это "фактом нарушения государственной границы в воздушном пространстве". Представители режима Лукашенко не признают, что беспилотник запустила Россия во время атаки по Украине.