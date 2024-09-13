Відзначилася лише Білорусь: Зеленський дорікнув Заходу відсутністю рішень щодо збиття "Шахедів"

Президент провів аналогію зі збиттям дронів та ракет на Близькому Сході, які летіли на Ізраїль. Однак про аналогічне рішення в небі України наразі не йдеться.

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Президент України Володимир Зеленський вважає принизливим для демократичного світу той факт, що союзники, збиваючи безпілотники та ракети в небі Близького Сходу, не ухвалюють аналогічне рішення про спільне збиття повітряних цілей у небі України. Про це він сказав під час Ялтинської Європейської стратегії (YES).

"Якщо союзники разом збивають ракети та дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет і "Шахедів" у небі України? Причому це не робиться й тоді, коли ракети та дрони прямують буквально на територію сусідів. І коли ми порушуємо це питання з партнерами, усі намагаються його просто заговорити. Та бояться навіть сказати "ми працюємо над цим". Просто бояться цих слів", — заявив президент.

Зеленський додав, що наразі збиттям російських "Шахедів" відзначилась лише Білорусь. Глава держави наголосив, що це "принизливо для демократичного світу".

Нагадаємо, 5 вересня над містом Гомель збивали російські дрони-камікадзе, які летіли над територією Білорусі. Тоді місцеві жителі почули два гучні вибухи. Потім з'явився червоний вогник, який нібито впав за межею міста.

Міноборони Білорусі підтвердило знищення безпілотників та назвало це "фактом порушення державного кордону в повітряному просторі". Представники режиму Лукашенка не визнають, що безпілотник запустила Росія під час атаки по Україні.