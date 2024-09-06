Лукашенка втягують у війну: для чого РФ запускає "Шахеди" в бік Білорусі

У небі над Білоруссю часто помічають російські ударні дрони: тільки вночі 5 вересня бачили щонайменше вісім "Шахедів". Білоруси звикають до спалахів і гучних звуків. Військові аналітики впевнені, що Росія навмисно обрала нову тактику: Україну в будь-який момент можуть звинуватити у "військовій ескалації".

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Білоруські військові вночі 5 вересня збивали іранські дрони "Шахед", запущені російською армією по Україні. Два дрони-камікадзе зайшли в Гомельську область із Чернігівської області України приблизно о 1:08, повідомив місцевий моніторинговий канал "Беларускі Гаюн".

Близько 01:30 з аеродрому Барановичі злетів винищувач, а жителі Гомельського району почули два вибухи. Білоруська авіація провела антидронову роботу, зазначають спостерігачі.

Міноборони Білорусі підтвердило знищення безпілотників, назвавши подію "фактом порушення державного кордону в повітряному просторі". Чергові сили ППО знищили всі цілі, службова перевірка триває, заявив начальник Генштабу Збройних сил Білорусі Сергій Фролов.

Пізніше канал "Беларускі Гаюн" уточнив, що за ніч 5 вересня в Білорусь залетіло щонайменше вісім "Шахедів", щонайменше два було знищено. По дронам відпрацював підрозділ 1530-го зенітного ракетного полку ЗС РФ, на озброєнні якого є ЗРК С-400 і ЗРК "Панцир-С1", на аеродромі "Зябрівка" Гомельського району.

Один із безпілотників упав на цегляну будівлю складу в Гомелі. "Шахеди" продовжили заходити в повітряний простір Білорусі курсами на Мозир, Хойники і Брагін. Частина БПЛА повернулася в Україну.

Примітно, що білоруські військові 5 вересня вперше підтвердили приліт безпілотників з іншої країни. У Міноборони не уточнили, що це були російські дрони. До цього подібні випадки траплялися кілька разів, але про них повідомляли виключно моніторингові канали. За літо 2024 року "Шахеди" щонайменше чотири рази проникали в Білорусь, військові навіть піднімали авіацію.

"Беларускі Гаюн" 16 липня 2024 року зазначав захід апарату Shahed-131/136 у Гомельську область із Чорнобильської зони. БПЛА вибухнув за 55 кілометрів від Бобруйська, за 120 кілометрів від кордону з Україною. Вибух підтверджує, що "Шахеди" — не навчальні і не розвідувальні, а бойові з вибухівкою на борту, писали експерти.

Також 29 серпня повідомлялося про бойову роботу винищувача ЗС Білорусі по ударних БПЛА під час чергової атаки РФ по Україні. Літак близько 20 хвилин переслідував апарат, а в районі 03:55 у Єльському районі Гомельської області чули щонайменше два вибухи і бачили яскравий спалах у небі. Згадані інциденти залишилися без офіційних коментарів.

Чому російські "Шахеди" прилітають до Білорусі?

Опитані Фокусом військові експерти висунули кілька версій причин прильотів російських безпілотників у Білорусь. Окупанти можуть спеціально запускати "Шахеди" по прикордонних з Україною районах Білорусі, щоб відвести їх від загроз українських засобів ППО і РЕБ.

Після цього БПЛА знову залітають в Україну, каже виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва, військовий експерт Дмитро Жмайло.

Росія при цьому не рахується з Білоруссю і проводить на її території будь-які потрібні їй військові маневри. Тим паче, що поблизу українського кордону крім білоруського перебуває ще й російський окупаційний контингент, додає аналітик.

Інша причина — запуск "Шахедів", модернізованих для ведення повітряної розвідки, аерозйомки місцевості та швидкої передачі даних. Щойно всі процеси завершаться, російська ППО здійснює їхнє показове знищення. Крім цього, росіяни намагаються заплутати українські Сили оборони: БПЛА проходять через Київську та Чернігівську області й опиняються в Білорусі.

"ЗС РФ часто запускають дрони через Київське водосховище на кордоні з Білоруссю. Таким чином вони рухаються над водним простором, їх важко знищити зусиллями мобільних вогневих груп ППО", — пояснює він Фокусу.

За ще однією версією, російські "Шахеди" залітають у Білорусь під впливом нових українських засобів РЕБ, що збивають частину дронів із заданого їм курсу. Завдяки цьому дрони розвертаються в міста та інші об'єкти в Україні.

Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь вважає приліт російських дронів у Білорусь незапланованою і нестандартною ситуацією. Російським військовим виробникам могли потрапити до рук неякісні системи навігації з Китаю.

"Щойно в Москві дають добро, ці безпілотники збиваються. Могли піти в хід і несправні "Шахеди", що збилися з курсу. Очевидно, після таких інцидентів йде комунікація між Білоруссю і Росією", — коментує Фокусу експерт.

Чи можна збивати "Шахеди" над Білоруссю

Представники режиму Лукашенка не визнають, що безпілотник запустила Росія під час атаки по Україні. Очікується, що скоро безпілотники назвуть "українськими" і звинуватять Київ у провокації, зазначає "Беларускі Гаюн".

Однак жителів Гомеля не сповіщали про небезпеку з повітря. Також ніхто не розбирався з прильотом понад 20 російських Shahed-131/136 у Білорусь за останні два місяці, вказує моніторинговий ресурс.

За спостереженнями експерта Дмитра Жмайла, Мінськ використовуватиме уламки збитих дронів як провокацію: заявить про знищення українського дрона і звинуватить Київ у "військовій ескалації".

Українські засоби ППО не збивають цілі над Білоруссю, оскільки працюють у межах заданого їм функціоналу. Даних про запуск БПЛА з території Білорусі по Україні не було, тому, щоб уникнути "зайвих інцидентів", російські дрони знищують уже над Україною, зазначає Михайло Самусь.

"Заліт безпілотників ЗС РФ у Білорусь є суто внутрішньою справою режиму Лукашенка. Якщо білоруси не проти, нехай росіяни завалять їх "Шахедами", — зауважує він.

Сумніви в тому, що ЗСУ збиватимуть російські дрони над територією Білорусі висловлює і Дмитро Жмайло. Українська армія, на відміну від агресора, під час ведення бойових дій віддає пріоритет збереженню людських життів і цивільних об'єктів. Падіння уламків безпілотників вб'ють мирних громадян або пошкодять житлові будинки.

Нагадаємо, українські прикордонники спостерігають за тим, що відбувається на кордоні з Білоруссю. У відповідь на стягування білоруських підрозділів Київ посилює оборону в Чернігівській області.

Мінськ звинувачує Київ у загостренні ситуації на кордоні. Командувач Повітряних сил Білорусі Андрій Лук'янович говорив про зосередження на кордонах двох країн "гігантського угруповання і постійної розвідки БПЛА".