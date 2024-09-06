Лукашенко втягивают в войну: для чего РФ запускает "Шахеды" в сторону Беларуси

В небе над Беларусью часто замечают российские ударные дроны: только ночью 5 сентября видели не менее восьми "Шахедов". Белорусы привыкают к вспышкам и громким звукам. Военные аналитики уверены, что Россия специально выбрала новую тактику: Украину в любой момент могут обвинить в "военной эскалации".

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Белорусские военные ночью 5 сентября сбивали иранские дроны "Шахед", запущенные российской армией по Украине. Два дрона-камикадзе зашли в Гомельскую область из Черниговской области Украины примерно в 1:08, сообщил местный мониторинговый канал "Беларускі Гаюн".

Около 01:30 с аэродрома Барановичи взлетел истребитель, а жители Гомельского района услышали два взрыва. Белорусская авиация провела антидроновую работу, отмечают наблюдатели.

Минобороны Беларуси подтвердило уничтожение беспилотников, назвав произошедшее "фактом нарушения государственной границы в воздушном пространстве". Дежурные силы ПВО уничтожили все цели, служебная проверка продолжается, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси Сергей Фролов.

Позднее канал "Беларускі Гаюн" уточнил, что за ночь 5 сентября в Беларусь залетело не менее восьми "Шахедов", как минимум два были уничтожены. По дронам отработало подразделение 1530-го зенитного ракетного полка ВС РФ, на вооружении которого имеется ЗРК С-400 и ЗРК "Панцирь-С1" на аэродроме "Зябровка" Гомельского района.

Один из беспилотников упал на кирпичное здание склада в Гомеле. "Шахеды" продолжили заходить в воздушное пространство Беларуси курсами на Мозырь, Хойники и Брагин. Часть БПЛА вернулась в Украину.

Примечательно, что белорусские военные 5 сентября первый раз подтвердили прилет беспилотников из другой страны. В Минобороны не уточнили, что это были российские дроны. До этого подобные случаи происходили несколько раз, но о них сообщали исключительно мониторинговые каналы. За лето 2024 года "Шахеды" не менее четырех раз проникали в Беларусь, военные даже поднимали авиацию.

"Беларускі Гаюн" 16 июля 2024 года отмечал заход аппарата Shahed-131/136 в Гомельскую область из Чернобыльской зоны. БПЛА взорвался в 55 километрах от Бобруйска, в 120 километрах от границы с Украиной. Взрыв подтверждает, что "Шахеды" — не учебные и не разведывательные, а боевые со взрывчаткой на борту, писали эксперты.

Также 29 августа сообщалось о боевой работе истребителя ВС Беларуси по ударным БПЛА во время очередной атаки РФ по Украине. Самолет около 20 минут преследовал аппарат, а в районе 03:55 в Ельском районе Гомельской области слышали не менее двух взрывов и видели яркую вспышку в небе. Упомянутые инциденты остались без официальных комментариев.

Почему российские "Шахеды" прилетают в Беларусь?

Опрошенные Фокусом военные эксперты выдвинули несколько версий причин прилетов российских беспилотников в Беларусь. Оккупанты могут специально запускать "Шахеды" по приграничным с Украиной районам Беларуси, чтобы отвести их от угроз украинских средств ПВО и РЭБ.

После этого БПЛА снова залетают в Украину, говорит исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Дмитрий Жмайло.

Россия при этом не считается с Беларусью и проводит на ее территории любые нужные ей военные маневры. Тем более, что вблизи украинской границы кроме белорусского находится еще и российский оккупационный контингент, добавляет аналитик.

Другая причина — запуск "Шахедов", модернизированных для ведения воздушной разведки, аэросъемки местности и быстрой передачи данных. Как только все процессы завершатся, российская ПВО производит их показательное уничтожение. Кроме этого, россияне стараются запутать украинские Силы обороны: БПЛА проходят через Киевскую и Черниговскую области и оказываются в Беларуси.

"ВС РФ часто запускают дроны через Киевское водохранилище на границе с Беларусью. Таким образом они двигаются над водным пространством, их тяжело уничтожить усилиями мобильных огневых групп ПВО", — поясняет он Фокусу.

По еще одной версии, российские "Шахеды" залетают в Беларусь под влиянием новых украинских средств РЭБ, сбивающих часть дронов с заданного им курса. Благодаря этому дроны разворачиваются в города и другие объекты в Украине.

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает прилет российских дронов в Беларусь незапланированной и нестандартной ситуацией. Российским военным производителям могли попасть в руки некачественные системы навигации из Китая.

"Как только в Москве дают добро, эти беспилотники сбиваются. Могли пойти в ход и неисправные "Шахеды", сбившиеся с курса. Очевидно, после таких инцидентов идет коммуникация между Беларусью и Россией", — комментирует Фокусу эксперт.

Можно ли сбивать "Шахеды" над Беларусью

Представители режима Лукашенко не признают, что беспилотник запустила Россия во время атаки по Украине. Можно ожидать, что скоро беспилотники назовут "украинскими" и обвинят Киев в провокации, отмечает "Беларускі Гаюн".

Однако жителей Гомеля не оповещали об опасности с воздуха. Также никто не разбирался с прилетом более 20 российских Shahed-131/136 в Беларусь за последние два месяца, указывает мониторинговый ресурс.

По наблюдениям эксперта Дмитрия Жмайло, Минск будет использовать обломки сбитых дронов в качестве провокации: заявит об уничтожении украинского дрона и обвинит Киев в "военной эскалации".

Украинские средства ПВО не сбивают цели над Беларусью, так как работают в пределах заданного им функционала. Данных о запуске БПЛА с территории Беларуси по Украине не было, поэтому во избежание "лишних инцидентов" российские дроны уничтожают уже над Украиной, отмечает Михаил Самусь.

"Залет беспилотников ВС РФ в Беларусь является чисто внутренним делом режима Лукашенко. Если белорусы не против, пусть россияне завалят их "Шахедами", — замечает он.

Сомнения в том, что ВСУ будут сбивать российские дроны над территорией Беларуси выражает и Дмитрий Жмайло. Украинская армия, в отличие от агрессора, во время ведения боевых действий отдает приоритет сохранению человеческих жизней и гражданских объектов. Падение обломков беспилотников убьют мирных граждан или повредят жилые дома.

Напомним, украинские пограничники наблюдают за происходящим на границе с Беларусью. В ответ на стягивание белорусских подразделений Киев усиливает оборону в Черниговской области.

Минск обвиняет Киев в обострении ситуации на границе. Командующий Воздушными силами Беларуси Андрей Лукьянович говорил о сосредоточении на границах двух стран "гигантской группировки и постоянной разведки БПЛА".