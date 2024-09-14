Український катер збив російський БПЛА "Шахед", — ВМС (відео)

За даними Повітряних сил, ППО збила 72 російські безпілотники. Радіотехнічні війська виявили та супроводжували 76 дронів-камікадзе, які прямували з Курська, Єйська і кримського мису Чауд.

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Військово-морські сили України показали кадри знищення безпілотника-камікадзе Shahed-136 за допомогою катера. Відео опубліковано в Telegram-каналі відомства.

Про час і місце події не повідомляють, але відомо, що вночі 14 вересня ЗС РФ запустили по Україні 76 "Шахедів". За даними Повітряних сил, ППО збили 72 безпілотники. Повідомляється, що загалом радіотехнічні війська виявили та супроводжували 76 безпілотників типу "Шахед", які прямували з Курська, Єйська і кримського мису Чауд.

У Повітряних силах уточнили, що російські дрони збивали в межах 12 українських регіонів. До всього іншого, два ворожі БПЛА загубилися на території України, і два повернулися у РФ.

Нагадаємо, що напередодні, 14 вересня, російські війська атакували чотири області майже 30 "шахедами". Сили ППО знищили 24 із 26 — у Миколаївській, Хмельницькій, Одеській та Івано-Франківській областях.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський висловився з критикою на адресу Заходу через відсутність рішень, які б давали змогу збивати "Шахеди".

Своєю чергою, ППО Армії оборони Ізраїлю вже наприкінці наступного року отримають на озброєння лазери Iron Beam, які, як стверджують у компанії Rafael Advanced, знищують повітряні цілі за лічені секунди. Кожен постріл лазерною зброєю Ізраїлю під назвою "Залізний промінь" оцінюється в 1000 доларів, що порівняно дешевше порівняно з ракетами.