Двоє безпілотників повернулись в Росію: по Україні запустили 76 "шахедів", деталі (фото)

Результати атаки зафіксовані в Києві та ще трьох областях України. Найбільше постраждала Одеська область.

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В ніч на 14 вересня російські війська запустили по Україні 76 "Шахедів". З них завдяки роботі ППО збито 72, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 14 вересня 2024 року противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed". Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 76 "шахедів" із напрямків Курськ, Єйськ – РФ, Чауда – Крим", — зазначено в повідомлені.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті було збито 72 ворожі ударні БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей. Два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України, ще два – повернулися в Росію, повідомили в ПС ЗСУ.

Результати атаки в Києві та області

У Києві в результаті роботи ППО уламки впали на територію комунального підприємства. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"В Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства. Пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце", — зазначив він.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко додав, що в Київській області зафіксовано падіння уламків на межі міста та області. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня.

"В передмісті Києва працювала протиповітряна оборона. Зафіксовано падіння уламків на межі міста та області, за межами житлової забудови. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходила", — додав Сергій Попко.

Що відбувалось в Одеській області

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що вночі ворожими безпілотниками були атаковані Одеський та Ізмаїльський райони.

"Внаслідок падіння уламків дронів у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства зруйновано 3 споруди, пошкоджено житловий будинок та гараж. Загиблих та постраждалих людей, на щастя, немає", — розповів Сергій Кіпер.

В Одеському районі через падіння уламків БпЛА на території житлового сектору сталось загоряння даху приватного будинку. Пожежу самостійно ліквідували господарі.

На іншій локації внаслідок російської атаки загорівся автомобіль та складське приміщення. Інформація про постраждалих не надходила.

В Ізмаїльському районі пошкоджено стіну ангара, вікна і двері дачного будинку. Загиблих та постраждалих також немає.

Результати атаки в Одеській області

Результати атаки в Одеській області

Результати нічної атаки

Результати атаки на Одеську область

ППО в Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що вночі в результаті роботи ППО знищені 3 "шахеди".

"3 шахеди знищили наші оборонці неба цієї ночі. Влучно по ворожих цілях відпрацювали бійці ПвК "Схід", — додав він.

Як відпрацювала ППО в Черкаській області

Як зазначив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, в області було знищено 8 російських БпЛА. Інформації про постраждалих не надходило.

"Наші оборонці перетворили на брухт ще дев'ять ворожих БпЛА. Це результати їхньої роботи під час останніх тривог в області. У всіх випадках без наслідків", — додав Ігор Табурець.

Зазначимо, що у ніч на 13 вересня російські військові застосували 26 ударних дронів типу "шахед". Протиповітряній обороні вдалося знищити 24 з них.

Загалом ворог посилив удари по енергетиці України. Росія активно атакує ТЕС через затратне та довге відновлення, тоді як раніше вона цілила по трансформаторних підстанціях.