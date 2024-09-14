Двое беспилотников вернулись в Россию: по Украине запустили 76 "шахедов", детали (фото)

Результаты атаки зафиксированы в Киеве и еще трех областях Украины. Больше всего пострадала Одесская область.

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В ночь на 14 сентября российские войска запустили по Украине 76 "Шахедов". Из них благодаря работе ПВО сбито 72, сообщают Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 14 сентября 2024 года противник атаковал ударными БПЛА типа "Shahed". Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 76 "шахедов" с направлений Курск, Ейск — РФ, Чауда — Крым", — указано в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В результате было сбито 72 вражеских ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей. Два вражеских беспилотника локально потеряны на территории Украины, еще два — вернулись в Россию, сообщили в ВС ВСУ.

Результаты атаки в Киеве и области

В Киеве в результате работы ПВО обломки упали на территорию коммунального предприятия. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"В Оболонском районе столицы обломки БпЛА упали на территорию коммунального предприятия. Пожаров нет. Экстренные службы направляются на место", — отметил он.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко добавил, что в Киевской области зафиксировано падение обломков на границе города и области. Информация о пострадавших или разрушениях отсутствует.

"В пригороде Киева работала противовоздушная оборона. Зафиксировано падение обломков на границе города и области, за пределами жилой застройки. Информации о пострадавших или разрушений не поступало", — добавил Сергей Попко.

Что происходило в Одесской области

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер отметил, что ночью вражескими беспилотниками были атакованы Одесский и Измаильский районы.

"В результате падения обломков дронов в пригороде Одессы на территории частного домохозяйства разрушены 3 сооружения, повреждены жилой дом и гараж. Погибших и пострадавших людей, к счастью, нет", — рассказал Сергей Кипер.

В Одесском районе из-за падения обломков БпЛА на территории жилого сектора произошло возгорание крыши частного дома. Пожар самостоятельно ликвидировали хозяева.

На другой локации в результате российской атаки загорелся автомобиль и складское помещение. Информация о пострадавших не поступала.

В Измаильском районе повреждены стена ангара, окна и двери дачного дома. Погибших и пострадавших также нет.

Результаты атаки в Одесской области

Результаты атаки в Одесской области

Результаты ночной атаки

Результаты атаки на Одесскую область

ППО в Днепропетровской области

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что ночью в результате работы ПВО уничтожены 3 "шахеды".

"3 шахеды уничтожили наши защитники неба этой ночью. Метко по вражеским целям отработали бойцы ПвК "Восток", — добавил он.

Как отработала ППО в Черкасской области

Как отметил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, в области было уничтожено 8 российских БпЛА. Информации о пострадавших не поступало.

"Наши защитники превратили в металлолом еще девять вражеских БпЛА. Это результаты их работы во время последних тревог в области. Во всех случаях без последствий", — добавил Игорь Табурец.

Отметим, что в ночь на 13 сентября российские военные применили 26 ударных дронов типа "шахед". Противовоздушной обороне удалось уничтожить 24 из них.

В целом враг усилил удары по энергетике Украины. Россия активно атакует ТЭС из-за затратного и долгого восстановления, тогда как раньше она целилась по трансформаторным подстанциям.