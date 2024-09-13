Запустили почти 30 "шахедов": ВС РФ атаковали четыре области Украины, детали (инфографика)

Во время ночного обстрела российские военные применили 26 ударных дронов типа "шахед". Противовоздушной обороне удалось уничтожить 24 из них в Николаевской, Хмельницкой, Одесской и Ивано-Франковской областях, рассказали в ПС.

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Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил в Telegram.

"В ночь на 13 сентября 2024 года противник атаковал 26-ю ударными БПЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым)", — говорится в сообщении.

Во время противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями мобильных огневых групп и РЭБ Сил обороны было уничтожено 24 российских ударных дрона в Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Ситуация в Николаевской области

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что ночью 13 сентября над регионом были уничтожены три дрона типа "шахед".

"В ночь на 13 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три БПЛА типа Shahed 131/136", — сказал Виталий Ким.

Он рассказал, что около 23:05 12 сентября оккупанты атаковали город с помощью дронов типа "шахед". Обломки уничтоженного БПЛА упали на территорию продовольственного предприятия. В результате чего возник пожар, его оперативно потушили. Ким уточнил, что никто из людей не пострадал.

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Одесская область: что известно об атаке РФ

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, что ночью враг атаковал Одессу и район с помощью ударных дронов, запущенных из временно оккупированного Крыма. Боевая работа сил ПВО продолжалась почти час.

"В результате падения обломков в Одессе и районе, по предварительной информации, повреждены: 4 гаража, остекление в 20-ти частных жилых домах, 4 легковых автомобиля и две пристройки к жилым домам", — сказал Олег Кипер.

По его словам, пострадал 74-летний мужчина, у него резаная рана руки, медики оказали ему помощь на месте.

Работа ППО в Хмельницкой области

Сергей Тюрин, председатель Хмельницкой ОВА, отметил, что ночью были уничтожены два российских дрона типа "шахед" в регионе. По его словам, обращений относительно травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало.

Что происходит в Ивано-Франковской области

Светлана Онищук, председатель Ивано-Франковской ОВА, сообщила, что ночью ВС РФ атаковали регион, работала противовоздушная оборона.

"Сейчас все соответствующие службы ликвидируют последствия воздушной атаки. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Еще раз призываю всех реагировать на сигналы воздушной тревоги, заботиться о себе и своих родных", — отметила она.

Напомним, 13 сентября в СМИ рассказали, что оккупанты усилили обстрелы украинской энергетики. Враг начал активно атаковать ТЭС, тогда как ранее под удары попадали трансформаторные подстанции.

12 сентября начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что ВС РФ ударили по селу Веролюбовка. В результате чего три человека погибли, еще двое получили ранения.