"Искандеры", Х-22 и более 60 "шахедов": последствия массированной ночной атаки ВС РФ (видео)

Во время ночной атаки оккупанты использовали баллистические ракеты "Искандер-М", КАР Х-59/69, крылатые Х-22/32 и дроны типа "шахед". Противовоздушной обороне удалось уничтожить 44 БПЛА. В Конотопе после ночной атаки наблюдается критическая ситуация с электроснабжением.

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В ночь с 11 на 12 сентября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины. Для этого оккупанты использовали 69 средств воздушного нападения. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил в Telegram.

"В ночь на 12 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 69-ти средств воздушного нападения противника (по состоянию на 9.00)", — говорится в сообщении.

Враг нанес удар по Черниговщине двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М", запущенных из Курской области, одной КАР Х-59/69 из Брянской области, двумя крылатыми ракетами Х-22/32 с самолетов Ту-22М3 и 64-мя дронами типа "шахед", запущенными из Курска, Ейска (РФ), Чауда (Крым).

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны. Так, было уничтожено 44 дрона, три БПЛА улетели в РФ, еще четыре были локально потеряны на территории Украины, однако информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

"Противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Полтавской областях", — добавили в сообщении.

Ситуация в Киевской области и столице

Сергей Попко, начальник КМВА, рассказал, что ночью враг в седьмой раз за сентябрь атаковал Киев, были применены ударные дроны, предварительно, "шахед". Также ночью объявлялась угроза применения баллистики, однако обошлось без ударов по столице.

"Воздушная тревога в столице объявлялась трижды и суммарно длилась около 2-х часов. Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, но в течение ночи в воздушном пространстве Украины постоянно добавлялись новые и новые БПЛА. Так же и на Киев российские ударные беспилотники заходили несколько раз, с разных направлений, преимущественно по одному", — сказал Сергей Попко.

По его словам, ни один из вражеских дронов не добрался до Киева, противовоздушная оборона уничтожила воздушные цели противника на подступах. В Киеве, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.

Работа ППО в Херсонской области

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что ночью ПВО уничтожила над регионом четыре российских дрона типа "шахед".

"Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 4 Shahed-131/136", — сказал Александр Прокудин.

Что происходит в Хмельницкой области

По словам Сергея Тюрина, председателя Хмельницкой ОГА, ночью силы ПВО уничтожили десять российских дронов типа "шахед".

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 10 вражеских БпЛА типа Shahed. Вместе с тем, возник пожар на одном из складов хранения мебельной продукции", — сказал Сергей Тюрин.

Он отметил, что над тушением пожара работало подразделение ГСЧС.

Обстрел Сумской области

В Сумской ОГА рассказали, что ночью и утром 12 сентября оккупанты совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов региона. Было зафиксировано 64 взрыва. Так под обстрелом оказались:

Сумская община — пуск КАБа (1 взрыв);

Конотопская громада — атака БПЛА типа "шахед" (10 взрывов), ранения получили 14 человек;

Краснопольская громада — артиллерийский (16 взрывов) и минометный обстрел (7 взрывов);

Белопольская громада — пуск КАБов (7 взрывов);

Речковская громада — авиаудары КАБами (3 взрыва);

Эсманьская громада — удар FPV-дроном (1 взрыв), обстрел из миномета (14 взрывов), артиллерии (2 взрыва);

Зноб-Новгородская громада — обстрел из миномета (3 взрыва).

Мэр Конотопа Артем Семенихин отметил, что после авиаудара по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопской громады есть пострадавшие, два человека госпитализированы, в частности, один из них в критическом состоянии, кома.

Он сообщил, что во время атаки были уничтожены трамвайные пути в городе. Также наблюдается критическая ситуация с электроснабжением в городе. Было повреждено большое количество учебных заведений (выбиты окна и двери), здания лечебных корпусов (выбиты окна).

Как отработала ППО в Днепропетровской области

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что ночью защитники неба уничтожили восемь вражеских "шахедов".

"Минус 8 шахедов! Столько вражеского железа приземлили наши защитники неба в течение ночи", — сказал Сергей Лысак.

ППО в Кировоградской области

Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович отметил, что в ночь с 11 на 12 сентября ПВО работала в регионе. Обошлось без последствий.

Напомним, 11 сентября в СМИ рассказали, что Северная Корея поставляет Российской Федерации современные баллистические ракеты малой дальности. Так оккупанты использовали северокорейскую ракету 2024 года для атаки на Киев 18 августа.

Ночью 11 сентября глава ЦПД, лейтенант Сил обороны Андрей Коваленко рассказал, что группа "шахедов" направлялась в Беларусь. По его словам, она могла взять курс в сторону стран НАТО.