"Іскандери", Х-22 та понад 60 "шахедів": наслідки масованої нічної атаки ЗС РФ (відео)

Під час нічної атаки окупанти використали балістичні ракети "Іскандер-М", КАР Х-59/69, крилаті Х-22/32 та дрони типу "шахед". Протиповітряній обороні вдалося знищили 44 БПЛА. В Конотопі після нічної атаки спостерігається критична ситуація з електропостачанням.

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У ніч з 11 на 12 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України. Для цього окупанти використали 69 засобів повітряного нападу. Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил в Telegram.

"У ніч на 12 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 69-ти засобів повітряного нападу противника (станом на 9.00)", — йдеться у повідомлені.

Ворог завдав удару по Чернігівщині двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М", запущених із Курської області, однією КАР Х-59/69 із Брянської області, двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3 та 64-ма дронами типу "шахед", запущеними з Курська, Єйська (РФ), Чауда (Крим).

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи й підрозділи РЕБ Сил оборони. Так, було знищено 44 дрони, три БПЛА полетіли до РФ, ще чотири було локаційно втрачено на території України, проте інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

"Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях", — додали в повідомленні.

Ситуація в Київській області та столиці

Сергій Попко, начальник КМВА, розповів, що вночі ворог всьоме за вересень атакував Київ, було застосовано ударні дрони, попередньо, "шахед". Також вночі оголошувалася загроза застосування балістики, проте обійшлося без ударів по столиці.

"Повітряна тривога в столиці оголошувалася тричі і сумарно тривала близько 2-х годин. Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі в повітряному просторі України постійно додавалися нові і нові БПЛА. Так само і на Київ російські ударні безпілотники заходили кілька разів, з різних напрямків, переважно по одному", — сказав Сергій Попко.

За його словами, жоден з ворожих дронів не дістався до Києва, протиповітряна оборона знищила повітряні цілі противника на підступах. У Києві, попередньо, обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Робота ППО в Херсонській області

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що вночі ППО знищила над регіоном чотири російські дрони типу "шахед".

"Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 4 Shahed-131/136", — сказав Олександр Прокудін.

Що відбувається у Хмельницькій області

За словами Сергія Тюріна, голови Хмельницької ОВА, вночі сили ППО знищили десять російських дронів типу "шахед".

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА типу Shahed. Разом з тим, виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції", — сказав Сергій Тюрін.

Він зауважив, що над гасінням пожежі працював підрозділ ДСНС.

Обстріл Сумської області

У Сумській ОВА розповіли, що вночі та вранці 12 вересня окупанти здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів регіону. Було зафіксовано 64 вибухи. Так під обстрілом опинилися:

Сумська громада — пуск КАБу (1 вибух);

Конотопська громада — атака БПЛА типу "шахед" (10 вибухів), поранення отримали 14 осіб;

Краснопільська громада — артилерійський (16 вибухів) та мінометний обстріл (7 вибухів);

Білопільська громада — пуск КАБів (7 вибухів);

Річківська громада — авіаудари КАБами (3 вибухи);

Есманьська громада — удар FPV-дроном (1 вибух), обстріл з міномета (14 вибухів), артилерії (2 вибухи);

Зноб-Новгородська громада — обстріл з міномета (3 вибухи).

Мер Конотопа Артем Семеніхін зауважив, що після авіадару по обʼєктах енергетики й цивільної інфраструктури Конотопської громади є постраждалі, двоє людей госпіталізовано, зокрема, один із них у критичному стані, кома.

Він повідомив, що під час атаки було знищено трамвайну колію в місті. Також спостерігається критична ситуація з електропостачанням у місті. Було пошкоджено велику кількість навчальних закладів (вибиті вікна та двері), будівлі лікувальних корпусів (вибиті вікна).

Як відпрацювала ППО в Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак наголосив, що вночі оборонці неба знищили вісім ворожих "шахедів".

"Мінус 8 шахедів! Стільки ворожого залізяччя приземлили наші оборонці неба протягом ночі", — сказав Сергій Лисак.

ППО в Кіровоградській області

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович зазначив, що в ніч з 11 на 12 вересня ППО працювала в регіоні. Обійшлося без наслідків.

Нагадаємо, 11 вересня у ЗМІ розповіли, що Північна Корея постачає Російській Федерації сучасні балістичні ракети малої дальності. Так окупанти використали північнокорейську ракету 2024 року для атаки на Київ 18 серпня.

Вночі 11 вересня глава ЦПД, лейтенант Сил оборони Андрій Коваленко розповів, що група "шахедів" прямувала до Білорусі. За його словами, вона могла взяти курс у бік країн НАТО.