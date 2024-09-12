РФ завдала масованого удару по Конотопу: пошкоджені житлові будинки, багато поранених (відео)

Російські військові скерували БПЛА типу "шахед" на житлові будинки, заклади освіти та медицини. Після атаки двох людей було госпіталізовано, один з них перебуває у критичному стані, розповів мер Конотопа Артем Семеніхін.

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Вночі 12 вересня Збройні сили Російської Федерації завдали масованого авіаудару по обʼєктах енергетики й цивільної інфраструктури Конотопської громади Сумської області. Про це повідомили в Сумській ОВА у Telegram.

"У ніч, на 12 вересня ворог здійснив масований авіаційний удар по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади", — йдеться у повідомленні.

Так під час обстрілу були застосовані дрони типу "шахед", скеровані, зокрема, й на житлові будинки, заклади освіти й медицини. Попередньо, в результаті російської атаки поранення різного ступеня отримали 13 людей. Наразі на місці працюють аварійно-рятувальні служби, проводиться ліквідація наслідків удару.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін розповів, що після атаки двох осіб госпіталізували, один із них перебуває у критичному стані, кома. За його словами, точна кількість поранених поки невідома.

"Всі служби працюють. Водопостачання тимчасово відновлено. Прошу всіх зробити запаси води!!! Зранку водопостачання буде зупинено на деякий час. Також організовано вивезення людей чиї помешкання постраждали, в місця для тимчасового перебування", — сказав Артем Семініхін.

Крім цього, він розповів, що протягом 12 вересня рух трамваїв буде обмежено в Конотопі, адже окупанти знищили трамвайну колію.

Мер Конотопа зазначив, що в місті склалася критична ситуація з електропостачанням, енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

"Енергетики в цю мить роблять все більше навіть чим можливо щоби дати світло в лікарню і на водоканал. Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців хоча б погодинно — ніхто не візьметься зпрогнозувати", — пояснив він.

Семеніхін наголосив, що ворог пошкодив велику кількість навчальних закладів, нині точна кількість — невідома. Проте основні пошкодження — це вибиті вікна та двері. Також будівлі пошкоджені у великої кількості лікувальних корпусів, в основному — вибиті вікна. Тоді як медичному обладнанню серйозної шкоди не було завдано.

Нагадаємо, вночі 11 вересня глава ЦПД, лейтенант Сил оборони Андрій Коваленко повідомив, що група дронів типу "шахед" попрямувала до Білорусі. За його словами, вони могли взяти курс у бік країн НАТО.

Того ж дня у ЗМІ розповіли, що РФ отримала від КНДР сучасні балістичні ракети малої дальності для ударів по території України.