Удар РФ по Конотопу: що відомо про постраждалих, знищено трамвайні колії (відео)

Як розповів мер Артем Семеніхін, ситуація з електропостачанням у Конотопі просто критична. Було пошкоджено велику кількість навчальних закладів та будівлі у великій кількості лікувальних корпусів.

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Унаслідок удару ЗС РФ по Конотопу в Сумській області двох людей довелося госпіталізувати. Один із них перебуває в комі. Про це у себе в Facebook повідомив мер Артем Семеніхін.

"Двоє госпіталізованих. Один із них у критичному стані, кома. Точної кількості поранених поки що не відомо. Усі служби працюють. Водопостачання тимчасово відновлено. Прошу всіх зробити запаси води!!! Зранку водопостачання буде зупинено на деякий час", — написав він.

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За його словами, було також організовано вивезення людей, чиї будинки постраждали, у місця для тимчасового перебування.

Пізніше Семеніхін повідомив, що рух трамваїв у місті буде обмежено. Так, ЗС РФ знищили трамвайні колії.

Потім Семеніхін заявив, що ситуація з електропостачанням у Конотопі просто критична. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

"Енергетики в цей момент роблять усе більше навіть ніж можливо, щоб дати світло в лікарню і на водоканал. Коли з'явиться електрика в будинках мешканців хоча б погодинно — ніхто не займеться спрогнозувати", — написав він.

За його словами, було пошкоджено велику кількість навчальних закладів. Точної кількості на даний момент невідомо. Але пошкодження в основному — це вибиті вікна (дуже велика кількість) і двері. Ще пошкоджено будівлі у великій кількості лікувальних корпусів. Для медичного обладнання серйозної шкоди немає.

"Усі хірурги міста перебувають на роботі. Звернення від постраждалих продовжують надходити. Наразі госпіталізовано двох чоловіків. Один із них у дуже критичному стані (кома). До слова сказати, той, що в комі якраз їхав рятувати людей", — написав мер.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Росія отримала з КНДР нові партії балістичних ракет. Північнокорейська ракета, використана під час атаки на Київ у серпні, була виготовлена у 2024 році. У ній знайшли "свіжі" компоненти, виготовлені західними країнами всього рік тому.