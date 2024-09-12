Росіяни вдарили по центру Конотопа: що відомо наразі (відео)

За словами мера Артема Семеніхіна, внаслідок атаки ЗС РФ є постраждалі. Було атаковано житлову забудову та інфраструктуру.

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У ніч на 12 вересня російські війська атакували безпілотниками місто Конотоп у Сумській області. Про це повідомив мер населеного пункту Артем Семеніхін у Facebook.

За його словами, ЗС РФ атакували інфраструктуру, через що почалися проблеми з електрикою і водопостачанням. Також було завдано удару по центру міста, пошкоджено цивільну житлову забудову.

"У нас відбулося кілька прильотів. Ворог вразив інфраструктуру нашого міста. У місті зараз відсутнє світло", — розповів він.

Семеніхін зазначив, що є постраждалі та поранені. Для ліквідації наслідків удару були задіяні пожежні машини, які передала Польща, а також машини з інших міст.

"Сподіваємося, що ми змогли вивести абсолютно всіх мешканців із будинку. Не показую спеціально локацію, де це знаходиться, але в мене перед очима все горить", — сказав мер.

Пізніше він заявив, що було створено штаб із ліквідації наслідків російської терористичної атаки.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Росія отримала з КНДР нові партії балістичних ракет. Північнокорейська ракета, використана під час атаки на Київ у серпні, була виготовлена у 2024 році. У ній знайшли "свіжі" компоненти, виготовлені західними країнами всього рік тому.

Також нардеп Олексій Кучеренко розкритикував будівництво 3-рівневого захисту енергооб'єктів. За його словами, вартість кожного з цих об'єктів становить від 15 до 20 млрд грн, це до 500 млн доларів, але жодне з укріплень не добудовано.