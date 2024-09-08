Абсолютна халтура: нардеп розкритикував будівництво 3-рівневого захисту енергооб'єктів

Вартість кожного з цих об’єктів складає від 15 до 20 млрд грн, це до 500 млн доларів, але жодне з укріплень недобудоване, говорить Олексій Кучеренко.

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Трирівневий захист енергетичних об’єктів України — це халтура, яка обійшлася державі в мільйони гривень. Про це в коментарі "Еспресо" сказав народний депутат України Олексій Кучеренко.

"Я вважав, і вважаю ще більше, що авантюра з будівництвом укріплень третього рівня захисту — це ось ці бетонні величезні, величиною з 2 футбольні поля якісь заглиблення забетоновані, саркофаги, куди немовби намагалися заховати ці підстанції. Їх почали 7 будувати, жодного не закінчили і не закінчать, заморожено там до 20 млрд грн. За це треба розстрілювати того, хто ухвалював це рішення", — сказав він.

Депутат зауважив, що вартість кожного з цих об’єктів від 15 до 20 млрд грн, це до 500 млн доларів.

Нардеп наголосив, що в Україні також застосовували другий та перший рівні захисту, які могли б вберегти трансформатори, але не спрацювали.

"Є другий рівень, це невеличкі такі бетонні конструкції над трансформаторами, безпосередньо це більш-менш зроблено. Хоча неправильно зроблено, вони не захистили, на жаль, від касетних боєприпасів, коли металеві кульки порозліталися, а це було основне ураження, і от вони пошкодили максимально трансформатори і автоматику іншу. І на це пішло 2 тижні, через які ковбасило країну. Як це не дивно, від кульок цих максимально могли б захистити перший простий рівень — це мішки з піском, навіть якби вони по п’ятикратній ціні їх купували, бо були і такі приклади", — розповів Кучеренко.

Він зауважив, що мішки мали б бути правильно укладені, а спеціальні металеві сітки мали б захистити і від уламків, і від кульок, але не захистили.

"Не захистили, бо їх дуже халтурно клали, я це бачив сам, коли ми були на Харківській підстанції і на інших, по суті там гроші списали, і зробили абсолютну халтуру", — сказав Олексій Кучеренко.

Нагадаємо, що раніше очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, чи може Україна "покласти" енергосистему Росії. За його словами, енергосистема Росії та України схожа, оскільки будувалася ще у Радянському союзі та є дуже розгалуженою, тому повністю "покласти" її буде дуже складно.