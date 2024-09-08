Абсолютная халтура: нардеп раскритиковал строительство 3-уровневой защиты энергообъектов

Стоимость каждого из этих объектов составляет от 15 до 20 млрд грн, это до 500 млн долларов, но ни одно из укреплений не достроено, говорит Алексей Кучеренко.

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Трехуровневая защита энергетических объектов Украины — это халтура, которая обошлась государству в миллионы гривен. Об этом в комментарии"Эспрессо" сказал народный депутат Украины Алексей Кучеренко.

"Я считал, и считаю еще больше, что авантюра со строительством укреплений третьего уровня защиты — это вот эти бетонные огромные, величиной с 2 футбольных поля какие-то углубления забетонированные, саркофаги, куда как бы пытались спрятать эти подстанции. Их начали 7 строить, ни одного не закончили и не закончат, заморожено там до 20 млрд грн. За это надо расстреливать того, кто принимал это решение", — сказал он.

Депутат отметил, что стоимость каждого из этих объектов от 15 до 20 млрд грн, это до 500 млн долларов.

Нардеп отметил, что в Украине также применяли второй и первый уровни защиты, которые могли бы уберечь трансформаторы, но не сработали.

"Есть второй уровень, это небольшие такие бетонные конструкции над трансформаторами, непосредственно это более-менее сделано. Хотя неправильно сделано, они не защитили, к сожалению, от кассетных боеприпасов, когда металлические шарики разлетелись, а это было основное поражение, и вот они повредили максимально трансформаторы и автоматику другую. И на это ушло 2 недели, из-за которых колбасило страну. Как это ни странно, от шариков этих максимально могли бы защитить первый простой уровень — это мешки с песком, даже если бы они по пятикратной цене их покупали, потому что были и такие примеры", — рассказал Кучеренко.

Он отметил, что мешки должны быть правильно уложены, а специальные металлические сетки должны были бы защитить и от обломков, и от шариков, но не защитили.

"Не защитили, потому что их очень халтурно клали, я это видел сам, когда мы были на Харьковской подстанции и на других, по сути там деньги списали, и сделали абсолютную халтуру", — сказал Алексей Кучеренко.

Напомним, что ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал,может ли Украина "положить" энергосистему России. По его словам, энергосистема России и Украины похожа, поскольку строилась еще в Советском союзе и является очень разветвленной, поэтому полностью "положить" ее будет очень сложно.