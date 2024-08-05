Буданов ответил, может ли Украина "положить" энергосистему России (видео)

Россия защитила свои энергообъекты благодаря большому количеству средств ПВО, но усложнить жизнь врага можно, уверен Кирилл Буданов.

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Энергосистема России и Украины похожа, поскольку строилась еще при Советском союзе, и очень разветвленная, поэтому полностью "положить" ее будет очень сложно. Об этом в интервью ТСН рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, Россия защитила свои энергообъекты благодаря большому количеству средств ПВО.

"Все эти узлы очень сильно защищены. Так же как у нас их пытаются защитить. Так же, такие же подобные меры происходят в России. Только они пошли путем больше наращивания системы ПВО. У них для этого возможности гораздо больше. Потому что они являются производителями таких систем", — рассказал Буданов.

Он уверен, что ни одна из сторон не способна полностью уничтожить энергосистему другой стороны.

"Сказать, что это мы сейчас "положим" их энергосистему, ну, это немножко видимо некорректно будет. Полностью мы ее не "положим". Как и они нам полностью тоже не положат. Советская система была максимально разветвленная и дублированная условно там три или четыре, или в определенных узлах дубль идет. Сделать тяжелой жизнь — можно. Полностью разрушить — почти нереально", — сказал глава ГУР.

Напомним, что 5 августа руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал о планах РФ в Украине на 2024 год и о возможном наступлении с севера.