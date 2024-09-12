Россияне ударили по центру Конотопа: что известно на данный момент (видео)

По словам мэра Артема Семенихина, в результате атаки ВС РФ есть пострадавшие. Была атакована жилая застройка и инфраструктура.

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В ночь на 12 сентября российские войска атаковали беспилотниками город Конотоп в Сумской области. Об этом сообщил мэр населенного пункта Артем Семенихин в Facebook.

По его словам, ВС РФ атаковали инфраструктуру, из-за чего начались проблемы с электричеством и водоснабжением. Также был нанесен удар по центру города, повреждена гражданская жилая застройка.

"У нас произошло несколько прилетов. Враг поразил инфраструктуру нашего города. В городе сейчас отсутствует свет", — рассказал он.

Семенихин отметил, что есть пострадавшие и раненые. Для ликвидации последствий удара были задействованы пожарные машины, которые передала Польша, а также машины из других городов.

"Надеемся, что мы смогли вывести абсолютно всех жильцов из дома. Не показываю специально локацию, где это находится, но у меня перед глазами все горит", — сказал мэр.

Позже он заявил, что был создан штаб по ликвидации последствий российской террористической атаки.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия получила из КНДР новые партии баллистических ракет. Северокорейская ракета, использованная при атаке на Киев в августе, была произведена в 2024 году. В ней нашли "свежие" компоненты, изготовленные западными странами всего год назад.

Также нардеп Алексей Кучеренко раскритиковал строительство 3-уровневой защиты энергообъектов. По его словам, стоимость каждого из этих объектов составляет от 15 до 20 млрд грн, это до 500 млн долларов, но ни одно из укреплений не достроено.