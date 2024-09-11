"Прямо с конвейера": Россия получила из КНДР новые партии баллистических ракет, — NYT

Северокорейская ракета, использованная при атаке на Киев в августе, была произведена в 2024 году. В ней нашли "свежие" компоненты, изготовленные западными странами всего год назад.

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Несмотря на санкции, Северная Корея продолжает поставлять в Россию современные баллистические ракеты малой дальности для применения в Украине. Об этом пишет издание The New York Times.

Остатки четырех ракет Hwasong-11 в начале сентября были исследованы в Киеве следователями из независимой британской организации Conflict Armament Research (CAR), которая идентифицирует и отслеживает оружие и боеприпасы, используемые в войнах по всему миру.

Эта группа расшифровала производственные маркировки на нескольких деталях каждой ракеты, имеющих дальность около 700 км и визуально похожих на баллистическую ракету "Искандер". Отмечается, что северокорейская ракета, использованная при атаке на Киев 18 августа, имела маркировку, показывающую, что она была произведена в 2024 году.

"Определение года производства, которое мы смогли сделать в полевых условиях, изучив эти остатки, показывает очень узкий интервал между производством, передачей и использованием", — сказал глава украинской миссии Conflict Armament Research Дэмиен Сплитерс.

Он отметил, что Северная Корея находится под санкциями почти два десятилетия, что свидетельствует о продолжающемся нарушении ограничений, поскольку это, как минимум, уже вторая поставка ракет, появившихся в Украине.

В исследованных остатках ракеты Hwasong использовались обычные коммерчески доступные электронные компоненты, произведенные западными странами в 2023 году. Они были похожи на элементы, найденные во многих российских вооружениях. Однако это открытие не должно стать сюрпризом, поскольку Россия также смогла создать современное оружие, находясь под международными санкциями, направленными на замедление производства.

"У Северной Кореи нет собственной полупроводниковой промышленности, поэтому вполне логично, что они также воспользуются преимуществами мирового рынка, чтобы получить доступ к этим компонентам", — заметил Дэмиен Сплитерс.

В то же время, подчеркнул он, это означает, что отслеживать и выявлять субъектов, ответственных за их утечку, возможно.

Напомним, во время атаки на Киевщину в августе российские войска использовали баллистические ракеты из КНДР KN-23. Одна из них разорвалась в воздухе.

Также Фокус писал, что британские исследователи проанализировали более 290 компонентов ракеты KN-23/KN-24 и обнаружили электронные элементы из Китая, Германии, Японии, Нидерландов, Сингапура, Швейцарии, Тайваня и Соединенных Штатов.