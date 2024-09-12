Удар РФ по Конотопу: что известно о пострадавших, уничтожены трамвайные пути (видео)

Как рассказал мэр Артем Семенихин, ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критична. Было повреждено большое количество учебных заведений и здания в большом количестве лечебных корпусов.

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В результате удара ВС РФ по Конотопу в Сумской области два человека пришлось госпитализировать. Один из них находится в коме. Об этом у себя в Facebook сообщил мэр Артем Семенихин.

"Двое госпитализированных. Один из них в критическом состоянии, запятая. Точного количества раненых пока не известно. Все службы работают. Водоснабжение временно восстановлено. Прошу всех сделать запасы воды!!! Утром водоснабжение будет остановлено на время", — написал он.

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По его словам, был также организован вывоз людей, чьи дома пострадали, в места для временного пребывания.

Позже Семенихин сообщил, что движение трамваев в городе будет ограничено. Так, ВС РФ уничтожили трамвайные пути.

Затем Семенихин заявил, что ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критична. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.

"Энергетики в этот момент делают все больше даже чем возможно, чтобы дать свет в больницу и на водоканал. Когда появится электричество в домах жильцов хотя бы почасово – никто не займется спрогнозировать", — написал он.

По его словам, было повреждено большое количество учебных заведений. Точного количества на данный момент неизвестно. Но повреждения в основном — это выбитые окна (очень большое количество) и дверь. Еще повреждены здания в большом количестве лечебных корпусов. Для медицинского оборудования серьезного ущерба нет.

"Все хирурги города находятся на работе. Обращения от пострадавших продолжают поступать. В настоящее время госпитализированы двое мужчин. Один из них в очень критическом состоянии (кома). К слову сказать, тот, что в коме как раз ехал спасать людей", — написал мэр.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия получила из КНДР новые партии баллистических ракет. Северокорейская ракета, использованная при атаке на Киев в августе, была произведена в 2024 году. В ней нашли "свежие" компоненты, изготовленные западными странами всего год назад.