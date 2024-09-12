РФ нанесла массированный удар по Конотопу: повреждены жилые дома, много раненых (видео)

Российские военные направили БПЛА типа "шахед" на жилые дома, учебные заведения и медицину. После атаки два человека были госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии, рассказал мэр Конотопа Артем Семенихин.

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Ночью 12 сентября Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный авиаудар по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопской громады Сумской области. Об этом сообщили в Сумской ОГА в Telegram.

"В ночь на 12 сентября враг совершил массированный авиационный удар по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопской общины", — говорится в сообщении.

Так во время обстрела были применены дроны типа "шахед", направленные, в частности, и на жилые дома, учебные заведения и медицины. Предварительно, в результате российской атаки ранения различной степени получили 13 человек. Сейчас на месте работают аварийно-спасательные службы, проводится ликвидация последствий удара.

Городской голова Конотопа Артем Семенихин рассказал, что после атаки двух человек госпитализировали, один из них находится в критическом состоянии, кома. По его словам, точное количество раненых пока неизвестно.

"Все службы работают. Водоснабжение временно восстановлено. Прошу всех сделать запасы воды!!! Утром водоснабжение будет остановлено на некоторое время. Также организован вывоз людей чьи дома пострадали, в места для временного пребывания", — сказал Артем Семинихин.

Кроме этого, он рассказал, что в течение 12 сентября движение трамваев будет ограничено в Конотопе, ведь оккупанты уничтожили трамвайные пути.

Мэр Конотопа отметил, что в городе сложилась критическая ситуация с электроснабжением, энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.

"Энергетики в этот момент делают все больше даже чем возможно, чтобы дать свет в больницу и на водоканал. Когда появится электричество в домах жителей хотя бы почасово — никто не возьмется спрогнозировать", — пояснил он.

Семенихин отметил, что враг повредил большое количество учебных заведений, сейчас точное количество — неизвестно. Однако основные повреждения — это выбитые окна и двери. Также здания повреждены у большого количества лечебных корпусов, в основном — выбиты окна. Тогда как медицинскому оборудованию серьезный ущерб не был нанесен.

Напомним, ночью 11 сентября глава ЦПД, лейтенант Сил обороны Андрей Коваленко сообщил, что группа дронов типа "шахед" направилась в Беларусь. По его словам, они могли взять курс в сторону стран НАТО.

В тот же день в СМИ рассказали, что РФ получила от КНДР современные баллистические ракеты малой дальности для ударов по территории Украины.