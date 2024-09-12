Могут полететь в страны НАТО: группа "Шахедов" РФ направились в Белорусь, — Коваленко

По сообщению командования, в воздушном пространстве Украине пребывают пять групп вражеских беспилотников. Перед этим сообщалось, что БПЛА в Черниговской области двигались в сторону границы на запад.

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Группа БПЛА "Шахед" направилась в Белорусь. Они могут взять курс в сторону стран НАТО. Об этом у себя в Telegram написал глава ЦПД, лейтенант Сил обороны Андрей Коваленко.

"Российские шахеды пошли на Белорусь. Если авиация Беларуси не будет сбивать, то не исключено, что будут держать курс в сторону стран НАТО", — написал он в 23:22 вечера.

Андрей Коваленко о Шахедах в Беларуси Фото: Скриншот

Тем временем Воздушные сил ВСУ сообщили, что в Украине также летают российские БПЛА. Так, в 23:10 стало известно о том, что одна из групп была замечена в Черниговской области. Она направлялась в сторону запада вдоль государственной границы.

Уже в 23:51 появилось сообщение, что в Украине зафиксировано 5 групп БПЛА:

в Сумской области курсом на Сумы;

в Полтавской области курсом на Полтаву;

в Днепропетровской области курсом на запад и северо-запад;

в Херсонской и Николаевской областях курсом на северо-запад;

в Кировоградской области курсом на запад.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия получила из КНДР новые партии баллистических ракет. Северокорейская ракета, использованная при атаке на Киев в августе, была произведена в 2024 году. В ней нашли "свежие" компоненты, изготовленные западными странами всего год назад.