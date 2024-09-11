"Искандер", С-300 и "Шахеды": ВС РФ массированно ударили по Украине, детали (фото)

Оккупанты в направлении украинских городов запустили 34 воздушные цели, 25 из которых — дроны-камикадзе. Также в небе фиксировались ракеты "Искандер-М", С-300 и Х-31П.

Related video

В ночь на 11 сентября российские оккупанты атаковали мирные города Украины при помощи нескольких десятков воздушных целей. Большинство из них удалось перехватить. Деталями поделились в Воздушных силах.

Всего в небе над Украиной удалось зафиксировать 34 вражеских цели. ВС РФ запустили одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Краснодарского края, две зенитные управляемые ракеты С-300 из временно оккупированной части Донецкой области и 6 противорадиолокационных ракет Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный. Также из Курска, Ейска и и Чауды в захваченном Крыму было запущено 25 ударных беспилотников иранского происхождения Shahed-136.

"К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 20 ударных БпЛА, 5 вражеских беспилотников локально потеряны на территории Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала)", — говорится в сообщении.

Всего противовоздушная оборона ночью работала в шести регионах, среди которых: Киевская, Херсонская, Черкасская, Сумская, Днепропетровская и Полтавская области.

Атака ВС РФ 11 сентября: сводка по регионам

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко написал, что россияне в очередной раз атаковали регион с помощью ударных дронов. В результате была зафиксирована работа противовоздушной обороны, а вражеские цели были уничтожены.

"Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет. Падение обломков сбитых целей зафиксировано за пределами населенных пунктов", — написал Руслан Кравченко.

Над Херсонской областью во время ночной атаки удалось перехватить 5 "шахедов", написал глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец написал, что ночью также удалось уничтожить один вражеский беспилотник в регионе. Обошлось без потерпевших и разрушений инфраструктуры.

В Днепропетровской области Силы обороны уничтожили сразу 6 ударных дронов, которые противник направил в сторону региона, заявил начальник ОВА Сергей Лысак.

Власти Сумской и Полтавской областей никак не прокомментировали вражеский налет "шахедов" по регионам на момент публикации материалов.

Напомним, 10 сентября сообщалось, что ВС РФ ударили по Украине группами "шахедов" и ракетами. Средства противовоздушной обороны ВСУ сбили 75% дронов-камикадзе, которые ВС РФ запустили в ночь на вторник. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что есть несколько попаданий и поврежден объект под Уманью.