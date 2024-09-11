"Іскандер", С-300 і "Шахеди": ЗС РФ масовано вдарили по Україні, деталі (фото)

Окупанти в напрямку українських міст запустили 34 повітряні цілі, 25 з яких — дрони-камікадзе. Також у небі фіксувалися ракети "Іскандер-М", С-300 і Х-31П.

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У ніч на 11 вересня російські окупанти атакували мирні міста України за допомогою кількох десятків повітряних цілей. Більшість із них вдалося перехопити. Деталями поділилися в Повітряних силах.

Загалом у небі над Україною вдалося зафіксувати 34 ворожі цілі. ЗС РФ запустили одну балістичну ракету "Іскандер-М" з Краснодарського краю, дві зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованої частини Донеччини та 6 протирадіолокаційних ракет Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний. Також із Курська, Єйська та Чауди в захопленому Криму було запущено 25 ударних безпілотників іранського походження Shahed-136.

"До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. Унаслідок протиповітряного бою збито 20 ударних БпЛА, 5 ворожих безпілотників локально втрачено на території України (інформація щодо потерпілих і руйнувань не надходила)", — ідеться в повідомленні.

Загалом протиповітряна оборона вночі працювала в шести регіонах, серед яких: Київська, Херсонська, Черкаська, Сумська, Дніпропетровська та Полтавська області.

Атака ЗС РФ 11 вересня: зведення по регіонах

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко написав, що росіяни вкотре атакували регіон за допомогою ударних дронів. У результаті було зафіксовано роботу протиповітряної оборони, а ворожі цілі були знищені.

"Попадань в об'єкти житлової або критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає. Падіння уламків збитих цілей зафіксовано за межами населених пунктів", — написав Руслан Кравченко.

Над Херсонською областю під час нічної атаки вдалося перехопити 5 "шахедів", написав голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець написав, що вночі також вдалося знищити один ворожий безпілотник у регіоні. Обійшлося без потерпілих і руйнувань інфраструктури.

У Дніпропетровській області Сили оборони знищили відразу 6 ударних дронів, які противник спрямував у бік регіону, заявив начальник ОВА Сергій Лисак.

Влада Сумської та Полтавської областей ніяк не прокоментувала ворожого нальоту "шахедів" по регіонах на момент публікації матеріалів.

Нагадаємо, 10 вересня повідомлялося, що ЗС РФ вдарили по Україні групами "шахедів" і ракетами. Засоби протиповітряної оборони ЗСУ збили 75% дронів-камікадзе, які ЗС РФ запустили в ніч на вівторок. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що є кілька влучень і пошкоджено об'єкт під Уманню.