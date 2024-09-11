Нічний наліт: Росія атакувала Україну дронами, ракетами та авіабомбами (карта)

Повітряну тривогу було оголошено у східних, південних, північних і центральних областях України. Росія запустила кілька груп "Шахедів", які сили ППО збивали в низці регіонів.

Related video

У ніч на 11 вересня російські війська атакували Україну безпілотниками та авіабомбами. Так, про перші БПЛА, які залетіли на територію України, Повітряні сили повідомили о 22:37 вечора 10 вересня.

Так, дрони рухалися через Сумську область у бік Полтавської області. Крім того, було зафіксовано пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в Сумській області.

Важливо

"Маємо готуватися, що світла може не бути взагалі": Федоров про зимові блекаути (відео)

"Наразі кілька груп ударних БПЛА рухаються територією Полтавської області, у західному напрямку", — заявили ЗСУ о 22:53 вечора.

О 23:06 вечора були зафіксовані пуски авіабомб у Харківській області. Пізніше нові БПЛА були помічені в Сумській і Запорізькій областях. О 23:31 вечора Повітряні сили повідомили про керовану ракету Х-59, яка рухалася в акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області.

"Наразі кілька груп ударних БПЛА спостерігаються в Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях, напрямок руху хаотичний", — написали ЗСУ о 00:20 ночі.

О 01:29 ночі безпілотники були помічені в Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.

Повітряна тривога в Україні

О 02:23 ночі моніторингові канали заявили про роботу сил ППО в Київській області. Крім того, ворожий безпілотник був помічений у районі Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Уже о 03:07 ночі Повітряні сили зазначили, що російських "Шахедів" на території України немає. Щоправда, пізніше росіяни запускали авіабомби в бік Чернігівської та Сумської областей.

Нагадаємо, нардеп Олексій Кучеренко розкритикував будівництво 3-рівневого захисту енергооб'єктів. За його словами, вартість кожного з цих об'єктів становить від 15 до 20 млрд грн, це до 500 млн доларів, але жодне з укріплень не добудовано.