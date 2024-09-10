"Маємо готуватися, що світла може не бути взагалі": Федоров про зимові блекаути (відео)

У міському бюджеті Запоріжжя не знайшлося грошей на генератори для водоканалу, тому з цим допомогли область і партнери. Також були закуплені когенераційні установки, які сподіваються під’єднати до середини грудня.

Related video

Школи у Запоріжжі мають бути забезпечені на холоди кількома генераторами, адже одного тепер на відключення світла недостатньо. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров під час пресконференції 10 вересня.

"Що стосується водоканалу міського, то проведена процедура на закупівлю трьох потужних генераторів на сумарну потужність приблизно 5 мегаватів, які мають бути поставлені вже впродовж наступних 4 місяців на базу міськводоканалу", — розповів чиновник.

Він проінформував, що за результатами переговорів міжнародні партнери профінансують на 80% цю закупівлю. Інші 20% бере на себе обласний бюджет, адже у міському бракує грошей.

Для теплових мереж вже були закуплені перші три когенераційні установки сумарною потужністю 7,5 мегавата. Очікується, що Запоріжжя отримає їх до середини листопада, а до середини грудня установки вже сподіваються під’єднати.

Федоров зазначив, що днями завершується тендер на закупівлю ще 8 когенераційних установок по 2,5 мегавати, який проводить UNDP. Окрім того, три когенераційні установки потужністю по пів мегавата передадуть Нідерланди. Вони почнуть надходити з 15 листопада.

Цього тижня, зі слів очільника ОВА, буде створена робоча група для інспекції готовності до зими. Відповідні стандарти змінились.

Чиновник пояснив, що раніше для шкіл, лікарень та інших соціальних закладів було достатньо мати один генератор. Головною вимогою було, щоб він був здатен працювати 4 години.

"Сьогодні ми маємо готуватися до того, що світла може не бути взагалі", — заявив Федоров.

Він пояснив, що генератор здатен працювати лише 8 годин безперервно. Тому одного генератора недостатньо, треба мати два-три. Щодо надання генераторів також ведуть перемовини з партнерами. Вони будуть підключені у найближчі місяць-півтора.

Нагадаємо, нардеп Сергій Нагорняк інформував, що через відсутність значного дефіциту електроенергії Україна найближчим часом зможе уникати відключень світла. Перенесення електропередач під землю він назвав "фантазіями".

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко назвав три міста, в яких буде найскладніше з електропостачанням цієї зими. З його слів, у Києві "сидітимуть без світла по 16 годин на добу".