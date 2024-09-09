Відключення світла та ЛЕП під землею: у Раді зробили прогноз щодо ситуації в енергетиці (відео)

Україна планує вкрити деякі енергооб'єкти бетонними "саркофагами", заявив народний депутат Сергій Нагорняк. Він пояснив, чи перенесуть лінії електропередач під землю, і яке першочергове завдання стоїть перед НЕК "Укренерго".

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Останній масований удар ЗС РФ по енергетиці України був нестандартним, оскільки проводився із застосуванням касетних боєприпасів. Внаслідок цього отримали пошкодження як потужні трансформатори, так і менше обладнання на території підстанцій. Про хід відновлення, осінні відключення та перенесення об'єктів під землю народний депутат від "Слуг народу" та член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів у ефіру телеканалу "Київ 24".

Нагорняк відповів на питання журналістки, яка перед цим повідомила, що "найтонші" місця — це Харків (бо під обстрілами), Київ (дефіцит генерації 900 МВт), Одеса (не має власних генераторів). Політик пояснив, що обстріл ЗС РФ 26 серпня пошкодив велику кількість обладнання на підстанціях і на ремонти знадобилось близько двох тижнів. З його слів, якщо аналогічних ударів не буде, то найближчим часом, ймовірно, енергетика обійдеться без відключень, а дефіциту потужностей немає.

"Сьогодні ми проходимо без відключень, сподіваюсь, що і найближчим часом теж будемо без відключень, сьогодні в системі в нашій немає значного дефіциту електроенергії", — наголосив нардеп.

Також парламентар пояснив, що відбувається з укриттям для енергооб'єктів та перенесенням їх під землю. Як з'ясувалось, була певна затримала з укриттями, оскільки Генштаб ЗСУ не затверджував технічні умови. Причина таких дій — вимога, щоб захисні споруди були більш міцними і дійсно вберегли устаткування від крилатих ракет. Щодо захисту під землею, то нардеп сумнівається, що найближчим часом лінії електропередач перенесуть.

"Я думаю, що це фантазії і цього поки робити ніхто не планує. На це немає коштів, нам потрібно в першу чергу завершити будівництво захисних споруд на підстанціях Укренерго", — наголосив політик.

Удари по енергетиці - коментар нардепа Сергія Нагорняка 9 вересня

Удари по енергетиці — деталі

Зазначимо, у липні 2024 року Сергій Нагорняк повідомив про будівництво саркофагів навколо підстанцій "Укренерго". З його слів, спершу вони мали захищати об'єкти енергетики від дронів-камікадзе "Шахед". Пізніше Генштаб наполіг, що варто їх посилити, щоб вберегтись від крилатих ракет Х-101. Також він наголосив, генеруючі потужності (електростанції різних типів) неможливо закрити саркофагами. Єдиний захист для них — це нарощування системи протиповітряної оборони.

Нагадуємо, 8 вересня нардеп "Батьківщини" Олексій Кучеренко розкритикував захист енергооб'єктів, які, на його думку, є "авантюрою". Тим часом глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, який з перших днів війни займався відновленням та захистом енергосистеми, звільнений з посади: Фокус зібрав коментарі експертів, чому так сталось.