Отключение света и ЛЭП под землей: в Раде сделали прогноз по ситуации в энергетике (видео)

Украина планирует укрыть некоторые энергообъекты бетонными "саркофагами", заявил народный депутат Сергей Нагорняк. Он объяснил, перенесут ли линии электропередач под землю, и какая первоочередная задача стоит перед НЭК "Укрэнерго".

Related video

Последний массированный удар ВС РФ по энергетике Украины был нестандартным, поскольку проводился с применением кассетных боеприпасов. Вследствие этого получили повреждения как мощные трансформаторы, так и меньшее оборудование на территории подстанций. О ходе восстановления, осенних отключениях и переносе объектов под землю народный депутат от "Слуг народа" и член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Нагорняк ответил на вопрос журналистки, которая перед этим сообщила, что "самые тонкие" места — это Харьков (потому что под обстрелами), Киев (дефицит генерации 900 МВт), Одесса (не имеет собственных генераторов). Политик пояснил, что обстрел ВС РФ 26 августа повредил большое количество оборудования на подстанциях и на ремонты понадобилось около двух недель. По его словам, если аналогичных ударов не будет, то в ближайшее время, вероятно, энергетика обойдется без отключений, а дефицита мощностей нет.

"Сегодня мы проходим без отключений, надеюсь, что и в ближайшее время тоже будем без отключений, сегодня в системе в нашей нет значительного дефицита электроэнергии", — подчеркнул нардеп.

Также парламентарий объяснил, что происходит с укрытием для энергообъектов и переносом их под землю. Как выяснилось, была определенная задержка с укрытиями, поскольку Генштаб ВСУ не утверждал технические условия. Причина таких действий — требование, чтобы защитные сооружения были более прочными и действительно уберегли оборудование от крылатых ракет. Что касается защиты под землей, то нардеп сомневается, что в ближайшее время линии электропередач перенесут.

"Я думаю, что это фантазии и этого пока делать никто не планирует. На это нет средств, нам нужно в первую очередь завершить строительство защитных сооружений на подстанциях Укрэнерго", — подчеркнул политик.

Удары по энергетике — комментарий нардепа Сергея Нагорняка 9 сентября

Удары по энергетике — детали

Отметим, в июле 2024 года Сергей Нагорняк сообщил о строительстве саркофагов вокруг подстанций "Укрэнерго". По его словам, сначала они должны были защищать объекты энергетики от дронов-камикадзе "Шахед". Позже Генштаб настоял, что стоит их усилить, чтобы уберечься от крылатых ракет Х-101. Также он отметил, что генерирующие мощности (электростанции различных типов) невозможно закрыть саркофагами. Единственная защита для них — это наращивание системы противовоздушной обороны.

Напоминаем, 8 сентября нардеп "Батькивщины" Алексей Кучеренко раскритиковал защиту энергообъектов, которые, по его мнению, являются "авантюрой". Тем временем глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, который с первых дней войны занимался восстановлением и защитой энергосистемы, уволен с должности: Фокус собрал комментарии экспертов, почему так произошло.