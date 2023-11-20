РФ модифицировала кассетные авиабомбы и впервые массированно нанесла ими удар по ВСУ, — аналитики

Плохая погода препятствует использованию бронетехники ВС РФ, но пехота ВСУ атакует позиции россиян. Кассетные боеприпасы являются наиболее эффективными именно при использовании их против пехоты.

Related video

Российские оккупанты модифицировали кассетные авиабомбы и впервые использовали их против ВСУ в Донецкой области в районе Старомайорского 19 ноября. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Российские войска нанесли крупный авиаудар кассетными бомбами РБК-500, модифицированными под планирующие, по украинским позициям возле Староморского. Российские военные блогеры утверждают, что этот удар является первым крупным российским ударом по Украине с использованием этого оружия в модификации планирующей бомбы", — пишут аналитики Института.

Важно

ВС РФ пытаются атаковать возле освобожденного Старомайорского: в ВСУ назвали их цель (видео)

Спикер Восточной группировки войск РФ Олег Чехов заявил, что ВС РФ 19 ноября отбили украинскую наземную атаку вблизи Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) на границе Донецко-Запорожской области.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили российские наземные атаки вблизи Староморского.

Напомним, что применение украинскими бойцами кассетных боеприпасов позволяет максимально эффективно ликвидировать российских захватчиков. Кассетный боеприпас позволяет накрыть всю площадь, на которой может рассредоточиться пешая группа оккупантов или их легкая бронированная техника.

Ранее сообщалось, что украинской армии передали кассетные боеприпасы с дальностью 30 км. Военные получили боеприпасы M864, которые имеют 72 боеприпаса для уничтожения пехоты и укреплений оккупантов.